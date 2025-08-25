https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/memur-ve-memur-emeklisi-toplu-sozlesme-zammi-ne-zaman-belli-olacak-3uncu-toplanti-bugun-1098806645.html

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak? 3'üncü toplantı bugün yapılacak

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak? 3'üncü toplantı bugün yapılacak

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısından sonuç çıkmadı. 25.08.2025

Kamu Hakem Kurulu, memur maaş zammını görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Ancak toplantıda zam oranı gündeme gelmedi. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, kurulun vereceği kararı bekliyor.Zam oranı konuşulmadıSayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında yapılan ikinci toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcıları düzeyinde katıldı.Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri taleplerini dile getirdi. Ancak zam oranı masaya gelmedi.Gözler 3. toplantıya çevrildiSendikalar, bir sonraki toplantıya mutlaka zam teklifinin getirilmesini istedi. Kamu Hakem Kurulu’nun 3. toplantısı bugün yapılacak. Nihai kararın ise 27 Ağustos Çarşamba gününe kadar açıklanması gerekiyor.Son teklif hükümetten geldiHükümet, son teklifinde taban aylıkta 1.000 TL iyileştirme öngörmüştü. Ayrıca 2026 için yüzde 11 + yüzde 7, 2027 için ise yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifi sunuldu.Buna karşın Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talep etti.Karar bağlayıcı olacak11 üyeden oluşan Kamu Hakem Kurulu’nda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendika temsilcileri yer alıyor. Karar, oy çokluğuyla alınacak ve bağlayıcı nitelikte olacak.Kurulun kararı taraflara yazılı olarak bildirilecek, ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Milyonlarca memuru etkileyecekSüreç sonunda 2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerin alacağı maaş zammı netleşecek.

