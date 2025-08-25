https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/masterchefe-veda-eden-isim-belli-oldu-1098803304.html

Masterchef'e veda eden isim belli oldu

Masterchef'e veda eden isim belli oldu

Masterchef'te heyecan yine doruktaydı. İki aşamalı yarışmada yarışmacılar en iyi tabaklarını çıkarmak için mücadele etti. Finalde iki isim arasında büyük...

TV 8'in sevilen yarışma programı dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi. İki turda lezzetli tarifler yapan yarışmacılar kıran kırana mücadele ederken jüri üyeleri ünlü şefler, seçim yapmakta zorlandı. Üç çeşit zencefil verildiMasterchef’te ilk turda yarışmacılara taze, kuru ve toz olmak üzere üç çeşit zencefil verildi. Yarışmacılardan bu malzemelerle yaratıcı bir tabak yapmaları istendi. Şefler, zencefilin 3 bin yıllık özel bir ürün olduğunu, antik çağlarda tıbbi amaçlarla kullanıldığını ve Romalıların bir kilo zencefili bir koyuna eşdeğer gördüğünü anlattı.İlk turu geçen yarışmacılar rahatladı ve elenme riskinden kurtuldu. İkinci turda ise Mehmet Şef’in tarifi olan “Uskumru Taratür” yapıldı. Mehmet Şef, taratürün en yüksek puanı getiren kısım olduğunu, doğru yapılmadığında yemeğin tamamen gideceğini söyledi. Ayrıca yufkanın kağıt gibi ince olması gerektiğini vurguladı.Finalde Bilal ve Hilal’in tabakları değerlendirildi. Şeflerin puanlaması sonucu en az puanı alan Bilal yarışmaya veda etti. Sonucun ardından Hilal sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadı; gözyaşlarına hakim olamayan Hilal, Bilal’e dışarıda başarılar diledi.

