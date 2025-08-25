https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/masterchefe-veda-eden-isim-belli-oldu-1098803304.html
Masterchef'e veda eden isim belli oldu
Masterchef'e veda eden isim belli oldu
Sputnik Türkiye
Masterchef’te heyecan yine doruktaydı. İki aşamalı yarışmada yarışmacılar en iyi tabaklarını çıkarmak için mücadele etti. Finalde iki isim arasında büyük... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T07:42+0300
2025-08-25T07:42+0300
2025-08-25T07:42+0300
yaşam
masterchef
yemek programı
yarışma programı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079417817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a75751f1ac7400bd7c8999cdeb7f9b3d.jpg
TV 8'in sevilen yarışma programı dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi. İki turda lezzetli tarifler yapan yarışmacılar kıran kırana mücadele ederken jüri üyeleri ünlü şefler, seçim yapmakta zorlandı. Üç çeşit zencefil verildiMasterchef’te ilk turda yarışmacılara taze, kuru ve toz olmak üzere üç çeşit zencefil verildi. Yarışmacılardan bu malzemelerle yaratıcı bir tabak yapmaları istendi. Şefler, zencefilin 3 bin yıllık özel bir ürün olduğunu, antik çağlarda tıbbi amaçlarla kullanıldığını ve Romalıların bir kilo zencefili bir koyuna eşdeğer gördüğünü anlattı.İlk turu geçen yarışmacılar rahatladı ve elenme riskinden kurtuldu. İkinci turda ise Mehmet Şef’in tarifi olan “Uskumru Taratür” yapıldı. Mehmet Şef, taratürün en yüksek puanı getiren kısım olduğunu, doğru yapılmadığında yemeğin tamamen gideceğini söyledi. Ayrıca yufkanın kağıt gibi ince olması gerektiğini vurguladı.Finalde Bilal ve Hilal’in tabakları değerlendirildi. Şeflerin puanlaması sonucu en az puanı alan Bilal yarışmaya veda etti. Sonucun ardından Hilal sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadı; gözyaşlarına hakim olamayan Hilal, Bilal’e dışarıda başarılar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/the-sopranosun-heshi-jerry-adler-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1098799526.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079417817_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_dfeb11e02c15cbc25a783f7331f95ffe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
masterchef, yemek programı, yarışma programı
masterchef, yemek programı, yarışma programı
Masterchef'e veda eden isim belli oldu
Masterchef’te heyecan yine doruktaydı. İki aşamalı yarışmada yarışmacılar en iyi tabaklarını çıkarmak için mücadele etti. Finalde iki isim arasında büyük çekişme yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu bir tabak günün en zayıf tabağı seçildi ve o yarışmacı Masterchef’e veda etti.
TV 8'in sevilen yarışma programı dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi. İki turda lezzetli tarifler yapan yarışmacılar kıran kırana mücadele ederken jüri üyeleri ünlü şefler, seçim yapmakta zorlandı.
Üç çeşit zencefil verildi
Masterchef’te ilk turda yarışmacılara taze, kuru ve toz olmak üzere üç çeşit zencefil verildi. Yarışmacılardan bu malzemelerle yaratıcı bir tabak yapmaları istendi. Şefler, zencefilin 3 bin yıllık özel bir ürün olduğunu, antik çağlarda tıbbi amaçlarla kullanıldığını ve Romalıların bir kilo zencefili bir koyuna eşdeğer gördüğünü anlattı.
İlk turu geçen yarışmacılar rahatladı ve elenme riskinden kurtuldu. İkinci turda ise Mehmet Şef’in tarifi olan “Uskumru Taratür” yapıldı. Mehmet Şef, taratürün en yüksek puanı getiren kısım olduğunu, doğru yapılmadığında yemeğin tamamen gideceğini söyledi. Ayrıca yufkanın kağıt gibi ince olması gerektiğini vurguladı.
Finalde Bilal ve Hilal’in tabakları değerlendirildi. Şeflerin puanlaması sonucu en az puanı alan Bilal yarışmaya veda etti. Sonucun ardından Hilal sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadı; gözyaşlarına hakim olamayan Hilal, Bilal’e dışarıda başarılar diledi.