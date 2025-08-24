Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/the-sopranosun-heshi-jerry-adler-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1098799526.html
'The Sopranos’un Hesh’i Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti
'The Sopranos’un Hesh’i Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kült dizi The Sopranos’ta Hesh Rabkin karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Jerry Adler, 96 yaşında New York’ta hayatını kaybetti. Ailesi, Adler'in cumartesi günü... 24.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-24T20:45+0300
2025-08-24T20:45+0300
yaşam
abd
broadway
the sopranos
hbo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098799352_333:47:2000:985_1920x0_80_0_0_dee34692b790a8a6f9415865c19123b1.jpg
ABD'li oyuncu Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. HBO'nun popüler dizisi The Sopranos'ta canlandırdığı Hesh Rabkin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, kariyerine Broadway'de sahne yönetmeni olarak başladıktan sonra 60'lı yaşlarının başında oyunculuğa adım atmıştı.Jerry Adler Kimdir?Adler, kariyerine Broadway’de sahne yönetmeni olarak başladıktan sonra 60’lı yaşlarında oyunculuğa adım attı. The Sopranos’ta Hesh Rabkin rolüyle büyük beğeni topladı. Ayrıca The Good Wife, Mad About You, Rescue Me ve Transparent gibi dizilerde, Manhattan Murder Mystery ve Synecdoche, New York gibi filmlerde de rol aldı.50 yılı aşkın Broadway deneyimiyle sahne yönetmenliği, yapımcılık ve yönetmenlik yapan Adler, sahne arkası kariyerinden televizyona geçişiyle unutulmaz performanslar sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/frankenstein-virusu-yayiliyor-tavsanlardan-sonra-geyiklerde-de-goruldu-1098797993.html
broadway
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098799352_48:0:1953:1429_1920x0_80_0_0_9d8e2518a1adaaeb29381ef6d132e99a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jerry adler, sopranos, hesh rabkin, jerry adler vefat etti, jerry adler öldü, amerikalı oyuncu, televizyon oyuncusu, sinema ve dizi, efsane oyuncu, hesh rabkin rolü, broadway oyuncusu, televizyon efsanesi
jerry adler, sopranos, hesh rabkin, jerry adler vefat etti, jerry adler öldü, amerikalı oyuncu, televizyon oyuncusu, sinema ve dizi, efsane oyuncu, hesh rabkin rolü, broadway oyuncusu, televizyon efsanesi

'The Sopranos’un Hesh’i Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti

20:45 24.08.2025
© AP Photo / Richard DrewSopranos dizisi oyuncusu Jerry Adler 96 Yaşında Hayatını Kaybetti
Sopranos dizisi oyuncusu Jerry Adler 96 Yaşında Hayatını Kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Richard Drew
Abone ol
Kült dizi The Sopranos’ta Hesh Rabkin karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Jerry Adler, 96 yaşında New York’ta hayatını kaybetti. Ailesi, Adler'in cumartesi günü vefat ettiğini açıkladı.
ABD'li oyuncu Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. HBO'nun popüler dizisi The Sopranos'ta canlandırdığı Hesh Rabkin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, kariyerine Broadway'de sahne yönetmeni olarak başladıktan sonra 60'lı yaşlarının başında oyunculuğa adım atmıştı.

Jerry Adler Kimdir?

Adler, kariyerine Broadway’de sahne yönetmeni olarak başladıktan sonra 60’lı yaşlarında oyunculuğa adım attı. The Sopranos’ta Hesh Rabkin rolüyle büyük beğeni topladı. Ayrıca The Good Wife, Mad About You, Rescue Me ve Transparent gibi dizilerde, Manhattan Murder Mystery ve Synecdoche, New York gibi filmlerde de rol aldı.
50 yılı aşkın Broadway deneyimiyle sahne yönetmenliği, yapımcılık ve yönetmenlik yapan Adler, sahne arkası kariyerinden televizyona geçişiyle unutulmaz performanslar sergiledi.
Türkiye'nin en şanssız geyiği görüntülendi: 'Boynuzlarından dolayı çiftleşme şansı çok az' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2025
YAŞAM
'Frankenstein virüsü' yayılıyor: Tavşanlardan sonra geyiklerde de görüldü
17:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала