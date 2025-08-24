https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/the-sopranosun-heshi-jerry-adler-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1098799526.html

'The Sopranos'un Hesh'i Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti

'The Sopranos’un Hesh’i Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti

Kült dizi The Sopranos’ta Hesh Rabkin karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Jerry Adler, 96 yaşında New York’ta hayatını kaybetti. Ailesi, Adler'in cumartesi günü... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD'li oyuncu Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. HBO'nun popüler dizisi The Sopranos'ta canlandırdığı Hesh Rabkin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, kariyerine Broadway'de sahne yönetmeni olarak başladıktan sonra 60'lı yaşlarının başında oyunculuğa adım atmıştı.Jerry Adler Kimdir?Adler, kariyerine Broadway’de sahne yönetmeni olarak başladıktan sonra 60’lı yaşlarında oyunculuğa adım attı. The Sopranos’ta Hesh Rabkin rolüyle büyük beğeni topladı. Ayrıca The Good Wife, Mad About You, Rescue Me ve Transparent gibi dizilerde, Manhattan Murder Mystery ve Synecdoche, New York gibi filmlerde de rol aldı.50 yılı aşkın Broadway deneyimiyle sahne yönetmenliği, yapımcılık ve yönetmenlik yapan Adler, sahne arkası kariyerinden televizyona geçişiyle unutulmaz performanslar sergiledi.

