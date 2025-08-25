https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/lavrov-ve-meredov-ikili-isbirligini-gorustu-1098825144.html

Lavrov ve Meredov ikili işbirliğini görüştü

Lavrov ve Meredov ikili işbirliğini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili işbirliği konularını ele aldı. 25.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-25T18:43+0300

2025-08-25T18:43+0300

2025-08-25T18:43+0300

dünya

dışişleri bakanlığı

rusya

türkmenistan

türkmenistan dışişleri bakanlığı

türkmenistan parlamentosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097281051_0:53:2840:1650_1920x0_80_0_0_2254de74d08aad94f008ed7cfa631dd8.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, telefon görüşmesi yaptı.Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, görüşmede taraflar yalnızca ikili ilişkileri değil, aynı zamanda uluslararası siyasi arenadaki işbirliğinin önemini de vurguladı. Bakanlık açıklamasında, görüşme sırasında tarafların aktif siyasi diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları, özellikle de dışişleri bakanları düzeyinde temas ve müzakerelerin devam edeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/lavrov-azerbaycanli-mevkidasi-bayramov-ile-telefonda-gorustu-1098789316.html

rusya

türkmenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, rusya, türkmenistan, türkmenistan dışişleri bakanlığı, türkmenistan parlamentosu