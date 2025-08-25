Türkiye
Lavrov ve Meredov ikili işbirliğini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili işbirliği konularını ele aldı. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, telefon görüşmesi yaptı.Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, görüşmede taraflar yalnızca ikili ilişkileri değil, aynı zamanda uluslararası siyasi arenadaki işbirliğinin önemini de vurguladı. Bakanlık açıklamasında, görüşme sırasında tarafların aktif siyasi diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları, özellikle de dışişleri bakanları düzeyinde temas ve müzakerelerin devam edeceği belirtildi.
18:43 25.08.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili işbirliği konularını ele aldı.
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, görüşmede taraflar yalnızca ikili ilişkileri değil, aynı zamanda uluslararası siyasi arenadaki işbirliğinin önemini de vurguladı.
Bakanlık açıklamasında, görüşme sırasında tarafların aktif siyasi diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları, özellikle de dışişleri bakanları düzeyinde temas ve müzakerelerin devam edeceği belirtildi.
