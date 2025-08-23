https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/lavrov-azerbaycanli-mevkidasi-bayramov-ile-telefonda-gorustu-1098789316.html
Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
23.08.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, bakanların Rusya ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının eş başkanlığında Astrahan'da gerçekleştirilen Ticaret ve Ekonomik İşbirliği konulu Hükümetlerarası Komisyon Toplantısı’na ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptıklarına dikkat çekildi.Bakanlık, “Sergey Lavrov ve Ceyhun Bayramov ayrıca Güney Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri ve Moskova ile Bakü arasında çok taraflı platformlardaki etkileşimi ele aldı” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
23 Ağustos tarihinde Azerbaycan tarafının girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Açıklamada, bakanların Rusya ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının eş başkanlığında Astrahan'da gerçekleştirilen Ticaret ve Ekonomik İşbirliği konulu Hükümetlerarası Komisyon Toplantısı’na ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptıklarına dikkat çekildi.
Bakanlık, “Sergey Lavrov ve Ceyhun Bayramov ayrıca Güney Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri ve Moskova ile Bakü arasında çok taraflı platformlardaki etkileşimi ele aldı” ifadelerini kullandı.