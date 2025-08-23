https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/lavrov-azerbaycanli-mevkidasi-bayramov-ile-telefonda-gorustu-1098789316.html

Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğü, görüşmede Güney Kafkasya’daki son gelişmelerin ele alındığı... 23.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-23T17:55+0300

2025-08-23T17:55+0300

2025-08-23T17:55+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

azerbaycan

azerbaycan dışişleri bakanlığı

ceyhun bayramov

telefon görüşmesi

güney kafkasya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098789160_0:0:684:386_1920x0_80_0_0_a1a40e24399860851e398fcb74ff985a.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, bakanların Rusya ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının eş başkanlığında Astrahan'da gerçekleştirilen Ticaret ve Ekonomik İşbirliği konulu Hükümetlerarası Komisyon Toplantısı’na ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptıklarına dikkat çekildi.Bakanlık, “Sergey Lavrov ve Ceyhun Bayramov ayrıca Güney Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri ve Moskova ile Bakü arasında çok taraflı platformlardaki etkileşimi ele aldı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rusya-ve-azerbaycan-hazar-denizindeki-kiyi-sorununu-gorustu--1091340079.html

rusya

azerbaycan

güney kafkasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ceyhun bayramov, telefon görüşmesi, güney kafkasya