İTÜ Ayazağa kampüsünde yangın çıktı
İTÜ Ayazağa kampüsünde yangın çıktı
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki otluk alanda yangın çıktı. 25.08.2025
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde otluk alanda yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.