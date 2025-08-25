Türkiye
İTÜ Ayazağa kampüsünde yangın çıktı
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’ndeki otluk alanda yangın çıktı. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T15:27+0300
2025-08-25T15:33+0300
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.
15:27 25.08.2025 (güncellendi: 15:33 25.08.2025)
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’ndeki otluk alanda yangın çıktı.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde otluk alanda yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.
