Burdur'da eğitim uçağı düştü
Burdur'da eğitim uçağı düştü
Burdur'da eğitim uçağı baraj gölüne düştü 25.08.2025
Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören baraj gölüne eğitim uçağı düştü. İlk belirlemelere göre suya düşen uçağın mürettebatı, kazayı yaralı olarak atlattı. Düşen uçağın eğitim amaçlı uçuş yapan yangın söndürme uçağı olduğu belirtildi. Burdur Valiliği açıklama yaptıBurdur Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim amaçlı uçuş yapan yangın söndürme uçağı su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.
11:55 25.08.2025 (güncellendi: 12:03 25.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Burdur'da eğitim uçağı baraj gölüne düştü
Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören baraj gölüne eğitim uçağı düştü. İlk belirlemelere göre suya düşen uçağın mürettebatı, kazayı yaralı olarak atlattı. Düşen uçağın eğitim amaçlı uçuş yapan yangın söndürme uçağı olduğu belirtildi.

Burdur Valiliği açıklama yaptı

Burdur Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim amaçlı uçuş yapan yangın söndürme uçağı su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.
