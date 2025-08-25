https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/burdurda-egitim-ucagi-dustu-1098809964.html
Burdur'da eğitim uçağı düştü
Burdur'da eğitim uçağı düştü
Sputnik Türkiye
Burdur'da eğitim uçağı baraj gölüne düştü 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T11:55+0300
2025-08-25T11:55+0300
2025-08-25T12:03+0300
türki̇ye
burdur
eğitim uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088320241_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_a75cdc8de0f3b68d9741608671df6201.jpg
Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören baraj gölüne eğitim uçağı düştü. İlk belirlemelere göre suya düşen uçağın mürettebatı, kazayı yaralı olarak atlattı. Düşen uçağın eğitim amaçlı uçuş yapan yangın söndürme uçağı olduğu belirtildi. Burdur Valiliği açıklama yaptıBurdur Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim amaçlı uçuş yapan yangın söndürme uçağı su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.
türki̇ye
burdur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088320241_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_f9c1645aaa7d3a535be8127fb8e47582.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burdur, eğitim uçağı
Burdur'da eğitim uçağı düştü
11:55 25.08.2025 (güncellendi: 12:03 25.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Burdur'da eğitim uçağı baraj gölüne düştü
Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören baraj gölüne eğitim uçağı düştü. İlk belirlemelere göre suya düşen uçağın mürettebatı, kazayı yaralı olarak atlattı. Düşen uçağın eğitim amaçlı uçuş yapan yangın söndürme uçağı olduğu belirtildi.
Burdur Valiliği açıklama yaptı
Burdur Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim amaçlı uçuş yapan yangın söndürme uçağı su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.