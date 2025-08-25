https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/istanbullular-dikkat-yeni-galata-koprusu-trafige-kapatilacak-1098807765.html
İstanbullular dikkat: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu gece saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatılacak. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T10:57+0300
2025-08-25T10:57+0300
2025-08-25T10:57+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1d/1043310061_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e43183b1a4e909d1ddf10b8ec33d364c.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu. Araç ve yayalar için mecburi istikamet Atatürk KöprüsüİBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak. Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.
2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1d/1043310061_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_c0a0189f36f570e169d87010bdcc49b9.jpg
