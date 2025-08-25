Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/istanbullular-dikkat-yeni-galata-koprusu-trafige-kapatilacak-1098807765.html
İstanbullular dikkat: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu gece saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatılacak. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T10:57+0300
2025-08-25T10:57+0300
yaşam
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
galata köprüsü
atatürk köprüsü
köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1d/1043310061_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e43183b1a4e909d1ddf10b8ec33d364c.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu. Araç ve yayalar için mecburi istikamet Atatürk KöprüsüİBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak. Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/istanbullular-dikkat-30-agustos-zafer-bayrami-provalari-ve-toren-icin-kapanacak-yollar-aciklandi-1098762882.html
galata köprüsü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1d/1043310061_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_c0a0189f36f570e169d87010bdcc49b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), galata köprüsü, atatürk köprüsü, köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), galata köprüsü, atatürk köprüsü, köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

10:57 25.08.2025
© AA / İslam Yakutİstanbul- Sokağa çıkma kısıtlaması
İstanbul- Sokağa çıkma kısıtlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© AA / İslam Yakut
Abone ol
Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu gece saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Araç ve yayalar için mecburi istikamet Atatürk Köprüsü

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak. Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.
Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
TÜRKİYE
İstanbullular dikkat: 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören için kapanacak yollar açıklandı
22 Ağustos, 11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала