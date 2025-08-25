https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/istanbullular-dikkat-yeni-galata-koprusu-trafige-kapatilacak-1098807765.html

İstanbullular dikkat: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu gece saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatılacak. 25.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-25T10:57+0300

2025-08-25T10:57+0300

2025-08-25T10:57+0300

yaşam

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

galata köprüsü

atatürk köprüsü

köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1d/1043310061_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e43183b1a4e909d1ddf10b8ec33d364c.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu. Araç ve yayalar için mecburi istikamet Atatürk KöprüsüİBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak. Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/istanbullular-dikkat-30-agustos-zafer-bayrami-provalari-ve-toren-icin-kapanacak-yollar-aciklandi-1098762882.html

galata köprüsü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), galata köprüsü, atatürk köprüsü, köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak