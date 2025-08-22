https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/istanbullular-dikkat-30-agustos-zafer-bayrami-provalari-ve-toren-icin-kapanacak-yollar-aciklandi-1098762882.html

İstanbullular dikkat: 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören için kapanacak yollar açıklandı

İstanbullular dikkat: 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören için kapanacak yollar açıklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören programı için kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T11:21+0300

2025-08-22T11:21+0300

2025-08-22T11:22+0300

türki̇ye

vatan caddesi

zafer bayramı

atatürk bulvarı

adnan menderes

köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1b/1055077545_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_631f5bdf4336cb8c0cd74c3b510b7ecc.jpg

İstanbul Valiliği, kentte Zafer Bayramı provaları ve tören programı nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. 24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek provalar ve 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek tören nedeniyle başta Vatan Caddesi olmak üzere birçok yol trafiğe kapatılacak. Valilik iki güne dikkat çekti Valilikten yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 24 Ağustos Pazar günü prova yapılacağı, 30 Ağustos Cumartesi günü de tören gerçekleştirileceği bildirildi."30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova" kapsamında bu iki günde saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan yani Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım ve Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım kapatılacak."Alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/kocaeli-yola-tirdan-demir-profiller-dustu-istanbul-istikameti-ulasima-kapandi-1098695471.html

türki̇ye

vatan caddesi

atatürk bulvarı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vatan caddesi, zafer bayramı, atatürk bulvarı, adnan menderes, köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak