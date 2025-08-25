https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/istanbulda-okul-alisverisi-denetimi-etiket-hilesine-1-milyon-972-bin-lira-ceza-1098815948.html

İstanbul’da okul alışverişi denetimi: Etiket hilesine 1 milyon 972 bin lira ceza

25.08.2025

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim dönemi öncesinde kentteki kırtasiyelerde fiyat etiketi ve ürün güvenliği denetimlerini artırdı. Ticaret Bakanlığı’na bağlı denetim ekipleri, 81 ilde eş zamanlı kontroller gerçekleştirdi.Numuneler laboratuvara gönderildiDenetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, kırtasiye ürünlerinin güvenlik açısından test edildiğini belirterek, “Çıkan sonuçlara göre güvensiz olan ürünlere yönelik yerine göre yoğun bir idari yaptırım cezalarıyla karşı karşıya kalma durumu var” dedi.Menteşe, özellikle çanta, önlük ve tekstil ürünlerinde etiket olup olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca oyun hamuru gibi ürünlerde uyarıcı işaretlerin mutlaka bulunması gerektiğini ifade etti.Binlerce ürün kontrol edildiDenetimlerde, 165 iş yerinde toplam 17 bin 461 ürün incelendi. Yapılan kontrollerde 623 ürünün fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğu tespit edildi. Bunun sonucunda işletmelere toplamda 1 milyon 972 bin 418 liralık ceza uygulandı.Ayrıca 46 işletmede fahiş fiyat uygulaması tespit edildi ve tutanak tutuldu. Dosyalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

