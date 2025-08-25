https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/gazzede-son-24-saatte-11-kisi-daha-acliktan-hayatini-kaybetti-1098809054.html

Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nde, İsrail'in kıtlık dayattığı 2023 Ekim ayından bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybeden Filistinli sayısı 117'si çocuk 300'e... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6dc8d889c9dc3f68180a4665d94ada7e.jpg

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2'si çocuk 11 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.Açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgilerin paylaşıldığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiği kaydedildi.Gazze Şeridi yetkililerine göre, 2024 yılında Gazze'de açlıktan 50 kişi hayatını kaybederken bir önceki yıl da dört kişi hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” bildirilmişti.IPC'nin raporunda, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya” ifadesi kullanılmıştı.İsrail yardımları engelliyorGazze yönetimine göre İsrail, insani yardım sevkiyatları kısmen yeniden başladıktan sonra 27 Temmuz-20 Ağustos döneminde Gazze Şeridi'ne 2 bin 187 kamyonun girişine izin verdi. Bu, halkın ihtiyaç duyduğu yardımın yalnızca yüzde 15'ini karşılıyor. Aynı zamanda İsrail, kırmızı et, balık, yumurta, meyve ve sebze, bazı süt ürünleri ve gıda katkı maddeleri gibi temel gıdalar da dahil olmak üzere yüzlerce gıda ürününün Gazze Şeridi'ne girişini engelliyor.Yerel yetkililer, kamyonların büyük kısmının yağmalandığını, İsrail ordusunun buna göz yumduğunu iddia ediyor. Gazze Şeridi sakinlerinin gıda, temel ihtiyaç maddeleri, yakıt ve ilaç gibi asgari ihtiyaçlarını karşılamak için Gazze Şeridi'ne her gün yaklaşık 600 insani yardım kamyonunun girmesine izin verilmesi gerektiği tahmin ediliyor.

