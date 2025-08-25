https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/gazzede-son-24-saatte-11-kisi-daha-acliktan-hayatini-kaybetti-1098809054.html
Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi’nde, İsrail'in kıtlık dayattığı 2023 Ekim ayından bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybeden Filistinli sayısı 117'si çocuk 300'e... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T11:29+0300
2025-08-25T11:29+0300
2025-08-25T11:40+0300
i̇srail- filistin çatışması
filistin
gazze şeridi
açlık
kıtlık
i̇srail
filistin sağlık bakanlığı
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6dc8d889c9dc3f68180a4665d94ada7e.jpg
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2'si çocuk 11 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.Açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgilerin paylaşıldığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiği kaydedildi.Gazze Şeridi yetkililerine göre, 2024 yılında Gazze'de açlıktan 50 kişi hayatını kaybederken bir önceki yıl da dört kişi hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” bildirilmişti.IPC'nin raporunda, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya” ifadesi kullanılmıştı.İsrail yardımları engelliyorGazze yönetimine göre İsrail, insani yardım sevkiyatları kısmen yeniden başladıktan sonra 27 Temmuz-20 Ağustos döneminde Gazze Şeridi'ne 2 bin 187 kamyonun girişine izin verdi. Bu, halkın ihtiyaç duyduğu yardımın yalnızca yüzde 15'ini karşılıyor. Aynı zamanda İsrail, kırmızı et, balık, yumurta, meyve ve sebze, bazı süt ürünleri ve gıda katkı maddeleri gibi temel gıdalar da dahil olmak üzere yüzlerce gıda ürününün Gazze Şeridi'ne girişini engelliyor.Yerel yetkililer, kamyonların büyük kısmının yağmalandığını, İsrail ordusunun buna göz yumduğunu iddia ediyor. Gazze Şeridi sakinlerinin gıda, temel ihtiyaç maddeleri, yakıt ve ilaç gibi asgari ihtiyaçlarını karşılamak için Gazze Şeridi'ne her gün yaklaşık 600 insani yardım kamyonunun girmesine izin verilmesi gerektiği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/cin-disislerinden-yalanlama-ukraynaya-baris-gucu-gondermeyecegiz-1098807653.html
filistin
gazze şeridi
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_224a11c6d11886a153c06eabc9f53b38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filistin, gazze şeridi, açlık, kıtlık, i̇srail, filistin sağlık bakanlığı, birleşmiş milletler (bm)
filistin, gazze şeridi, açlık, kıtlık, i̇srail, filistin sağlık bakanlığı, birleşmiş milletler (bm)
Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
11:29 25.08.2025 (güncellendi: 11:40 25.08.2025)
Gazze Şeridi’nde, İsrail'in kıtlık dayattığı 2023 Ekim ayından bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybeden Filistinli sayısı 117'si çocuk 300'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2'si çocuk 11 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.
Açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgilerin paylaşıldığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiği kaydedildi.
Gazze Şeridi yetkililerine göre, 2024 yılında Gazze'de açlıktan 50 kişi hayatını kaybederken bir önceki yıl da dört kişi hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” bildirilmişti.
IPC'nin raporunda, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya” ifadesi kullanılmıştı.
İsrail yardımları engelliyor
Gazze yönetimine göre İsrail, insani yardım sevkiyatları kısmen yeniden başladıktan sonra 27 Temmuz-20 Ağustos döneminde Gazze Şeridi'ne 2 bin 187 kamyonun girişine izin verdi. Bu, halkın ihtiyaç duyduğu yardımın yalnızca yüzde 15'ini karşılıyor. Aynı zamanda İsrail, kırmızı et, balık, yumurta, meyve ve sebze, bazı süt ürünleri ve gıda katkı maddeleri gibi temel gıdalar da dahil olmak üzere yüzlerce gıda ürününün Gazze Şeridi'ne girişini engelliyor.
Yerel yetkililer, kamyonların büyük kısmının yağmalandığını, İsrail ordusunun buna göz yumduğunu iddia ediyor. Gazze Şeridi sakinlerinin gıda, temel ihtiyaç maddeleri, yakıt ve ilaç gibi asgari ihtiyaçlarını karşılamak için Gazze Şeridi'ne her gün yaklaşık 600 insani yardım kamyonunun girmesine izin verilmesi gerektiği tahmin ediliyor.