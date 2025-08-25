https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/cumhurbaskani-erdogan-gozu-donmus-netanyahu-hukumeti-cani-saldirilarina-devam-ediyor-1098825440.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti cani saldırılarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti cani saldırılarına devam ediyor

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi.Toplantıda ülke gündemi, özellikle ekonomi ve İsrail’in Gazze saldırılarının ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail'in bugün Gazze’deki hastaneye düzenlediği vahşi saldırıda beşi gazeteci en az yirmi Filistinli şehit oldu. Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti İnsanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ülkemizin Gazze’deki katliamı durdurmak, Gazzeli mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak ve insanlık cephesini harekete geçirmek için atacağı ilave adımları değerlendirdik'' dedi.'Şikayet turlarından ise elleri boş döndüler'Ana muhalefetin yurt dışı turlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Merkez Bankası rekor kırdı'Ekonomide iyileşmeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son Merkez Bankası rezervlerimiz 176.5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı, iç ve dış borçlanma maliyetleri düşerken Türk lirasına olan güvende hızla yükseliyor. Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. Enflasyon beklentileri de tüm kesimlerde iyileşiyor. İhracat tarafında 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamını hamdolsun yakaladık. Yıllık bazda ihracatta 270 milyar dolar sınırını zorluyoruz. Turizm rakamlarını son kabine toplantımızda paylaşmıştım orada da ilk 6 ayda 25,8 milyar dolarla rekor kırdık'' dedi.'2026 senesini ekonomide reform yılı olarak görüyoruz'2026 yılını reform yılı olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncüyüz'Orman yangınlarındaki başarıya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yangınla etkin mücadele yanında yangın sonrası ağaçlandırmada da son derece başarılıyız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüyüz'' açıklamasında bulundu.

