İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı

İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı

İBB Yurtları 2025-2026 dönemi başvuruları başladı. Öğrenciler 25-28 Ağustos arasında İstanbul Senin uygulaması ve yurt.ibb.istanbul’dan başvurabilecek. İşte kayıt şartları, yurt ücretleri ve detaylar…

Spot: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 dönemi yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, 25-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresinden başvuru yapabilecek. Bu yıl yurt ücretleri sabah ve akşam yemekleri dahil 2 bin 850 TL olarak belirlendi.Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasındaİBB, üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularını bugün saat 17.00 itibarıyla açtı. Başvurular 28 Ağustos 23.59’a kadar devam edecek. Sonuçlar ise Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Başvurular, İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilecek.Yurt sayısı ve kapasite arttıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021’de açılan İBB Yurtları, bu yıl kapasitesini artırdı.Toplam yatak kapasitesi 6 bin 232 oldu. Yurtların 11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet verecek. 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere ayrıldı.Başvuru şartlarıİBB Yurtları için aranan başlıca şartlar:Değerlendirme sürecinin ardından asil ve yedek listeler açıklanacak, öğrenciler kesin kayıtlarını belirtilen tarihlerde yapabilecek.Ücretler ve imkanlarİBB Yurtları’nda öğrenciler için bu yıl da sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurt ücretleri ise 2 bin 850 TL (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) olarak açıklandı. Ayrıca, engelli öğrenciler için toplam 46 kişilik özel kontenjan ayrıldı.Hangi yurtlarda hizmet verilecek?2025-2026 döneminde hizmet verecek İBB Yurtları şunlar olacak:

