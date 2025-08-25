https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/ibb-ogrenci-yurtlari-basvurusu-basladi-2025-2026-donemi-kayit-sartlari-ve-ucretler-aciklandi-1098817537.html
İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı
İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı
Sputnik Türkiye
İBB Yurtları 2025-2026 dönemi başvuruları başladı. Öğrenciler 25-28 Ağustos arasında İstanbul Senin uygulaması ve yurt.ibb.istanbul’dan başvurabilecek. İşte kayıt şartları, yurt ücretleri ve detaylar…
2025-08-25T14:46+0300
2025-08-25T14:46+0300
2025-08-25T14:46+0300
ekonomi̇
avrupa yakası
anadolu yakası
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yurt
öğrenci
öğrenci yurdu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/11/1060056005_0:38:729:448_1920x0_80_0_0_d44d368125b82631166177a05c72fa60.jpg
Spot: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 dönemi yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, 25-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresinden başvuru yapabilecek. Bu yıl yurt ücretleri sabah ve akşam yemekleri dahil 2 bin 850 TL olarak belirlendi.Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasındaİBB, üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularını bugün saat 17.00 itibarıyla açtı. Başvurular 28 Ağustos 23.59’a kadar devam edecek. Sonuçlar ise Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Başvurular, İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilecek.Yurt sayısı ve kapasite arttıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021’de açılan İBB Yurtları, bu yıl kapasitesini artırdı.Toplam yatak kapasitesi 6 bin 232 oldu. Yurtların 11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet verecek. 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere ayrıldı.Başvuru şartlarıİBB Yurtları için aranan başlıca şartlar:Değerlendirme sürecinin ardından asil ve yedek listeler açıklanacak, öğrenciler kesin kayıtlarını belirtilen tarihlerde yapabilecek.Ücretler ve imkanlarİBB Yurtları’nda öğrenciler için bu yıl da sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurt ücretleri ise 2 bin 850 TL (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) olarak açıklandı. Ayrıca, engelli öğrenciler için toplam 46 kişilik özel kontenjan ayrıldı.Hangi yurtlarda hizmet verilecek?2025-2026 döneminde hizmet verecek İBB Yurtları şunlar olacak:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yks-2025-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-universite-kayit-tarihleri-ve-e-kayit-sureci-1098813090.html
avrupa yakası
anadolu yakası
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/11/1060056005_41:0:689:486_1920x0_80_0_0_2263e3bf732d27eba66531c394e606b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ibb yurt başvuru 2025, ibb yurtları 2025 2026, ibb yurt başvuru ekranı, ibb öğrenci yurdu fiyatları, ibb yurt başvuru şartları, ibb yurt ücretleri, ibb kız öğrenci yurtları, ibb erkek öğrenci yurtları
ibb yurt başvuru 2025, ibb yurtları 2025 2026, ibb yurt başvuru ekranı, ibb öğrenci yurdu fiyatları, ibb yurt başvuru şartları, ibb yurt ücretleri, ibb kız öğrenci yurtları, ibb erkek öğrenci yurtları
İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 dönemi yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, 25-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresinden başvuru yapabilecek. Bu yıl yurt ücretleri sabah ve akşam yemekleri dahil 2 bin 850 TL olarak belirlendi.
Spot: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 dönemi yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, 25-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresinden başvuru yapabilecek. Bu yıl yurt ücretleri sabah ve akşam yemekleri dahil 2 bin 850 TL olarak belirlendi.
Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında
İBB, üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularını bugün saat 17.00 itibarıyla açtı. Başvurular 28 Ağustos 23.59’a kadar devam edecek. Sonuçlar ise Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Başvurular, İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Yurt sayısı ve kapasite arttı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021’de açılan İBB Yurtları, bu yıl kapasitesini artırdı.
2021’de 3 yurtta 622 öğrenciye ev sahipliği yapılırken,
2024-2025 döneminde 14 yurtta 5 bin 819 öğrenci barındırıldı.
2025-2026 akademik yılında ise yeni açılan Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu
ve Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
ile sayı 16’ya yükseldi.
Toplam yatak kapasitesi 6 bin 232 oldu. Yurtların 11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet verecek. 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere ayrıldı.
İBB Yurtları için aranan başlıca şartlar:
İstanbul’daki bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim
görüyor olmak,
Ailenin İstanbul dışında ikamet etmesi,
Zorunlu staj dışında asgari ücretin 1,5 katı üzerinde ücretli işte çalışmamak
,
30 yaşını doldurmamış olmak,
Toplu yaşamaya engel teşkil eden sağlık sorununa sahip olmamak.
Değerlendirme sürecinin ardından asil ve yedek listeler açıklanacak, öğrenciler kesin kayıtlarını belirtilen tarihlerde yapabilecek.
İBB Yurtları’nda öğrenciler için bu yıl da sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurt ücretleri ise 2 bin 850 TL (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) olarak açıklandı. Ayrıca, engelli öğrenciler için toplam 46 kişilik özel kontenjan ayrıldı.
Hangi yurtlarda hizmet verilecek?
2025-2026 döneminde hizmet verecek İBB Yurtları şunlar olacak:
Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2
Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu
Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu
Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu