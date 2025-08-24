https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/beyin-kanseri-tedavisinde-umut-veren-kesif-olumcul-tumorun-ilerlemesi-durdurulabilir-1098798541.html

Beyin kanseri tedavisinde umut veren keşif: 'Ölümcül tümörün ilerlemesi durdurulabilir'

Beyin kanseri tedavisinde umut veren keşif: 'Ölümcül tümörün ilerlemesi durdurulabilir'

Sputnik Türkiye

İngiltere’deki araştırmacılar, glioblastoma’yı erken aşamada “zararsız hale kilitleyen” bir yöntem keşfetti.

2025-08-24T18:58+0300

2025-08-24T18:58+0300

2025-08-24T18:59+0300

sağlik

yaşam

university college london

nature (dergi)

kanser

tedavi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103180/78/1031807856_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8407cd1f4755d88efbb60c2180df16aa.jpg

İngiliz bilim insanları, beyin kanserinin en agresif türü olan glioblastomanın ilerlemesini durdurabilecek bir yöntem geliştirdi. University College London araştırmacıları, glioblastoma hücrelerinin beyaz madde üzerinde hızla yayıldığını ve sinir bağlantılarını parçaladığını ortaya koydu. Normalde hasarlı aksonları temizleyen mekanizma, Wallerian dejenerasyonu, tümörü durdurmak yerine iltihap yaratıyor ve kanserin yayılmasını kolaylaştırıyor.Araştırmacılar, bu doğal temizleme mekanizmasında rol oynayan SARM1 proteinini hedef alarak tümörün bu süreci kullanmasını engelleyebileceklerini keşfetti.Çalışmada, genetik olarak glioblastoma geliştiren farelerde SARM1 kapatıldığında tümörler daha az agresif oldu, fareler daha uzun yaşadı ve beyin fonksiyonları büyük ölçüde korundu. Normal SARM1 aktivitesine sahip farelerdeyse tümörler hızla yayıldı.Mevcut tedavi yöntemleri yetersiz kalıyorSARM1’i hedefleyen ilaçlar, halihazırda motor nöron hastalığı gibi diğer beyin rahatsızlıkları için geliştiriliyor. Araştırmacılar, bu ilaçların glioblastoma tedavisinde de kullanılabileceğini düşünüyor.Professor Simona Parrinello, “Tümörün tetiklediği beyin hasarını engellemek, hem kanserin ilerlemesini yavaşlatabilir hem de hastaların yaşam kalitesini artırabilir” dedi.Bugün glioblastoma tedavisinde ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi kullanılıyor. Ortalama yaşam süresi 12-18 ay arasında ve sadece yüzde 5 hasta beş yıl yaşayabiliyor. Yeni keşif, hastalar için çok ihtiyaç duyulan bir umut ışığı olarak öne çıkabilir.Araştırmanın detayları Nature dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, laboratuvar çalışmalarının ardından SARM1 hedefli ilaçların insanlarda test edilebileceğini belirtiyor.Cancer Research UK'den Tanya Hollands, “Bu çalışma, glioblastoma’nın nasıl yayıldığına dair yepyeni bir bakış açısı sunuyor ve yaşam süresini uzatacak tedavi stratejilerinin yolunu açıyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/herkesin-basina-gelebilir-piknikte-bogazina-kacan-tavuk-kemigi-hayatini-karartti-1098787828.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

glioblastoma tedavisi, beyin tümörü araştırmaları, glioblastoma durdurma yöntemi, sarm1 proteini, ingiliz bilim insanları, glioblastoma ilerlemesini engelleme, beyin kanseri umut verici keşif