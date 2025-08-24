Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu: Saldırılar sürecek
İsrail Başbakanı Netanyahu: Saldırılar sürecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlenen hava saldırılarının ardından Husilere yönelik operasyonların devam edeceğini... 24.08.2025
2025-08-24T23:03+0300
2025-08-24T23:03+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
benyamin netanyahu
yisrael katz
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097806871_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_383a1a5a891e118e7e4afdfcc16bafcb.jpg
İsrail ile Yemen’deki Husiler arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Sana’ya yönelik hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Husilerin İsrail’e saldırılarının ağır bedelini ödeyeceklerini söyledi.Netanyahu, “Bize kim saldırırsa biz de ona saldırırız. Husiler, bu gerçeği zor yoldan öğreniyor.” ifadelerini kullandı.'Başkanlık Sarayı yerle bir edildi' iddiasıİsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sana’da düzenlenen hava saldırılarında Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı vurduklarını öne sürdü. Katz ayrıca yakıt depoları ve elektrik santrallerinin de hedef alındığını belirterek, Husilere ait altyapının vurmaya devam edileceğini kaydetti.Yemen’den can kaybı açıklamasıYemen’de Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail saldırılarında başkent Sana’daki petrol şirketi ve yakıt deposunun vurulduğunu, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin ise yaralandığını bildirdi.İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırıların Başkanlık Sarayı’nın bulunduğu askeri yerleşke ile enerji tesislerini hedef aldığını duyurdu.Abluka ve saldırılar sürecek mi?İsrail, Yemen’e yönelik hava ve deniz ablukasının sürdüğünü ve Husilerin askeri kapasitesini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı. Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in operasyonları Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi’nden takip ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/israil-yemenin-baskenti-sanaya-hava-saldirisi-duzenledi-1098798179.html
ortadoğu, benyamin netanyahu, yisrael katz, husiler
ortadoğu, benyamin netanyahu, yisrael katz, husiler

İsrail Başbakanı Netanyahu: Saldırılar sürecek

23:03 24.08.2025
Netanyahu, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu söyledi
Netanyahu, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlenen hava saldırılarının ardından Husilere yönelik operasyonların devam edeceğini açıkladı. Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Başkanlık Sarayı’nı vurduklarını iddia etti.
İsrail ile Yemen’deki Husiler arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Sana’ya yönelik hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Husilerin İsrail’e saldırılarının ağır bedelini ödeyeceklerini söyledi.
Netanyahu, “Bize kim saldırırsa biz de ona saldırırız. Husiler, bu gerçeği zor yoldan öğreniyor.” ifadelerini kullandı.

'Başkanlık Sarayı yerle bir edildi' iddiası

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sana’da düzenlenen hava saldırılarında Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı vurduklarını öne sürdü. Katz ayrıca yakıt depoları ve elektrik santrallerinin de hedef alındığını belirterek, Husilere ait altyapının vurmaya devam edileceğini kaydetti.

Yemen’den can kaybı açıklaması

Yemen’de Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail saldırılarında başkent Sana’daki petrol şirketi ve yakıt deposunun vurulduğunu, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırıların Başkanlık Sarayı’nın bulunduğu askeri yerleşke ile enerji tesislerini hedef aldığını duyurdu.

Abluka ve saldırılar sürecek mi?

İsrail, Yemen’e yönelik hava ve deniz ablukasının sürdüğünü ve Husilerin askeri kapasitesini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı. Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in operasyonları Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi’nden takip ettiği bildirildi.
DSÖ Genel Direktörü ve ekibi, Yemen'de İsrail'in saldırısının ortasında kaldı: Uçuş ekibinden bir kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi
17:38
