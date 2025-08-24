https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/israil-basbakani-netanyahu-saldirilar-surecek-1098800387.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Saldırılar sürecek
İsrail Başbakanı Netanyahu: Saldırılar sürecek
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlenen hava saldırılarının ardından Husilere yönelik operasyonların devam edeceğini... 24.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-24T23:03+0300
2025-08-24T23:03+0300
2025-08-24T23:03+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
benyamin netanyahu
yisrael katz
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097806871_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_383a1a5a891e118e7e4afdfcc16bafcb.jpg
İsrail ile Yemen’deki Husiler arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Sana’ya yönelik hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Husilerin İsrail’e saldırılarının ağır bedelini ödeyeceklerini söyledi.Netanyahu, “Bize kim saldırırsa biz de ona saldırırız. Husiler, bu gerçeği zor yoldan öğreniyor.” ifadelerini kullandı.'Başkanlık Sarayı yerle bir edildi' iddiasıİsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sana’da düzenlenen hava saldırılarında Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı vurduklarını öne sürdü. Katz ayrıca yakıt depoları ve elektrik santrallerinin de hedef alındığını belirterek, Husilere ait altyapının vurmaya devam edileceğini kaydetti.Yemen’den can kaybı açıklamasıYemen’de Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail saldırılarında başkent Sana’daki petrol şirketi ve yakıt deposunun vurulduğunu, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin ise yaralandığını bildirdi.İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırıların Başkanlık Sarayı’nın bulunduğu askeri yerleşke ile enerji tesislerini hedef aldığını duyurdu.Abluka ve saldırılar sürecek mi?İsrail, Yemen’e yönelik hava ve deniz ablukasının sürdüğünü ve Husilerin askeri kapasitesini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı. Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in operasyonları Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi’nden takip ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/israil-yemenin-baskenti-sanaya-hava-saldirisi-duzenledi-1098798179.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097806871_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_414124155e807c4b79ee73804da0cc0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, benyamin netanyahu, yisrael katz, husiler
ortadoğu, benyamin netanyahu, yisrael katz, husiler
İsrail Başbakanı Netanyahu: Saldırılar sürecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlenen hava saldırılarının ardından Husilere yönelik operasyonların devam edeceğini açıkladı. Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Başkanlık Sarayı’nı vurduklarını iddia etti.
İsrail ile Yemen’deki Husiler arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Sana’ya yönelik hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Husilerin İsrail’e saldırılarının ağır bedelini ödeyeceklerini söyledi.
Netanyahu, “Bize kim saldırırsa biz de ona saldırırız. Husiler, bu gerçeği zor yoldan öğreniyor.” ifadelerini kullandı.
'Başkanlık Sarayı yerle bir edildi' iddiası
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sana’da düzenlenen hava saldırılarında Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı vurduklarını öne sürdü. Katz ayrıca yakıt depoları ve elektrik santrallerinin de hedef alındığını belirterek, Husilere ait altyapının vurmaya devam edileceğini kaydetti.
Yemen’den can kaybı açıklaması
Yemen’de Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail saldırılarında başkent Sana’daki petrol şirketi ve yakıt deposunun vurulduğunu, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırıların Başkanlık Sarayı’nın bulunduğu askeri yerleşke ile enerji tesislerini hedef aldığını duyurdu.
Abluka ve saldırılar sürecek mi?
İsrail, Yemen’e yönelik hava ve deniz ablukasının sürdüğünü ve Husilerin askeri kapasitesini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı. Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in operasyonları Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi’nden takip ettiği bildirildi.