Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Çin Dışişleri'nden yalanlama: 'Ukrayna'ya barış gücü göndermeyeceğiz'
Çin Dışişleri’nden yalanlama: ‘Ukrayna’ya barış gücü göndermeyeceğiz’
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. 25.08.2025
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduğuna dair basında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.Basın toplantısı sırasında gazetecilerden biri, Alman basınında yer alan, Çin'in Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduğu yönündeki iddiayı sordu.Guo, “İlgili haber gerçeği yansıtmıyor” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, “Çin'in Ukrayna krizine ilişkin tutumu tutarlı ve net” diye kaydetti.
Çin Dışişleri’nden yalanlama: ‘Ukrayna’ya barış gücü göndermeyeceğiz’

10:46 25.08.2025
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Ukrayna’ya barış gücü göndermeye hazır olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduğuna dair basında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Basın toplantısı sırasında gazetecilerden biri, Alman basınında yer alan, Çin'in Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduğu yönündeki iddiayı sordu.
Guo, “İlgili haber gerçeği yansıtmıyor” ifadesini kullandı.
Çinli diplomat, “Çin'in Ukrayna krizine ilişkin tutumu tutarlı ve net” diye kaydetti.
