Çin Dışişleri’nden yalanlama: ‘Ukrayna’ya barış gücü göndermeyeceğiz’

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Ukrayna’ya barış gücü göndermeye hazır olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduğuna dair basında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.Basın toplantısı sırasında gazetecilerden biri, Alman basınında yer alan, Çin'in Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduğu yönündeki iddiayı sordu.Guo, “İlgili haber gerçeği yansıtmıyor” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, “Çin'in Ukrayna krizine ilişkin tutumu tutarlı ve net” diye kaydetti.
10:46 25.08.2025 (güncellendi: 10:56 25.08.2025)
