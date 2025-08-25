https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/fransa-aciklamalari-sonrasi-abd-buyukelcisi-kushneri-disislerine-cagirdi-1098807876.html
Fransa, açıklamaları sonrası ABD Büyükelçisi Kushner'ı Dışişlerine çağırdı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, "antisemitizmle mücadelede başarısızlık suçlamaları" nedeniyle ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'i bakanlığa... 25.08.2025
ABD’nin Paris Büyükelçisi ve Trump'ın dünürü olan Charles Kushner, geçen günlerde ABD basın organı Wall Street Journal'a açık bir mektup yazarak 'Fransa'nın artan antisemitizmle mücadelede başarısız olduğu yönünde' açıklamalarda bulundu. Paris Büyükelçisi Kushner, kaleme aldığı açık mektupta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslenip Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana Fransa'da Yahudilere yönelik nefretin arttığını söyledi. "Fransa'da antisemitizmin dramatik artışı ve hükümetinizin buna karşı yeterli adım atmaması konusundaki derin endişemden dolayı yazıyorum" diyen Kushner ayrıca şunları kaleme almıştı:Bu gelişmeyi takiben Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kushner'ın bakanlığa çağrılacağını duyurdu. Bakanlık, 1961 Viyana Sözleşmesi'nden bu yana büyükelçilerin bir ülkenin içişlerine müdahale etmesine izin verilmediğini vurgulayarak suçlamaların kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Fransa, Eylül ayında Filistin'i resmen tanımayı planlıyor.
11:10 25.08.2025 (güncellendi: 11:41 25.08.2025)
Fransa Dışişleri Bakanlığı, "antisemitizmle mücadelede başarısızlık suçlamaları" nedeniyle ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner’i bakanlığa çağıracaklarını duyurdu.
ABD’nin Paris Büyükelçisi ve Trump'ın dünürü olan Charles Kushner, geçen günlerde ABD basın organı Wall Street Journal'a açık bir mektup yazarak 'Fransa'nın artan antisemitizmle mücadelede başarısız olduğu yönünde' açıklamalarda bulundu.
Paris Büyükelçisi Kushner, kaleme aldığı açık mektupta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslenip Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana Fransa'da Yahudilere yönelik nefretin arttığını söyledi.
"Fransa'da antisemitizmin dramatik artışı ve hükümetinizin buna karşı yeterli adım atmaması konusundaki derin endişemden dolayı yazıyorum" diyen Kushner ayrıca şunları kaleme almıştı:
"Fransa'da Yahudilere sokakta saldırılmadığı, sinagogların veya okulların tahrip edilmediği, Yahudilere ait iş yerlerinin tahrip edilmediği bir gün geçmiyor. İçişleri Bakanlığınız bile okul öncesi eğitim kurumlarında antisemitik olaylar yaşandığını bildirdi."
Bu gelişmeyi takiben Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kushner'ın bakanlığa çağrılacağını duyurdu.
Bakanlık, 1961 Viyana Sözleşmesi'nden bu yana büyükelçilerin bir ülkenin içişlerine müdahale etmesine izin verilmediğini vurgulayarak suçlamaların kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Fransa, Eylül ayında Filistin'i resmen tanımayı planlıyor.