https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/fidan-filistin-halkinin-ihtiyac-duydugu-bizim-kolektif-olarak-devreye-girmemiz-1098812952.html
Fidan: Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
Fidan: Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İslam İşbirliği Teşkilatı) kolektif olarak devreye girmemiz" dedi. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T13:12+0300
2025-08-25T13:12+0300
2025-08-25T13:50+0300
dünya
hakan fidan
filistin
i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
i̇srail
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098815355_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51dd71e87b9062662580b999bc83ff15.jpg
Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.Filistin halkının adil davasının desteklendiğine ancak bunun tek başına yeterli olmadığına işaret eden Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İİT) kolektif olarak devreye girmemiz" ifadesini kullandı.Fidan, İİT üyesi devletlerin bu olağanüstü zirvede güçlü şekilde yer almasının ve üst düzeydeki katılımların birlik için "güçlü bir ifade" olduğunu vurguladı.'Adım adım Filistin Devletinin tanımasının artık geri dönülemez gerçek haline geldiğine' dikkati çeken Fidan, sadece bunun yeterli olmadığı mesajını verdi."Güçlü, koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor" diyen Fidan, ilerleyen günlerde yapılacak BM Genel Kurulunun önemine işaret etti.Fidan, "Bu anlamda ümmetin vicdanı ve İİT'nin son derece güçlü bir sesle ortaya çıkması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Fidan, Filistin'in tanınması ile ilgili sağladıkları bu momentumun sürdürülmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Filistin'in BM'ye tam üye olmasıyla ilgili bir inisiyatif başlatmalıyız ve İsrail'in Genel Kuruldaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/israil-hastaneyi-vurdu-5-gazeteci-dahil-15-kisi-oldu-1098810175.html
filistin
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098815355_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7dc348f1a825724e6655aa3ba055e4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, filistin, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), i̇srail, ortadoğu
hakan fidan, filistin, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), i̇srail, ortadoğu
Fidan: Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
13:12 25.08.2025 (güncellendi: 13:50 25.08.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İslam İşbirliği Teşkilatı) kolektif olarak devreye girmemiz" dedi.
Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.
Filistin halkının adil davasının desteklendiğine ancak bunun tek başına yeterli olmadığına işaret eden Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İİT) kolektif olarak devreye girmemiz" ifadesini kullandı.
Fidan, İİT üyesi devletlerin bu olağanüstü zirvede güçlü şekilde yer almasının ve üst düzeydeki katılımların birlik için "güçlü bir ifade" olduğunu vurguladı.
'Adım adım Filistin Devletinin tanımasının artık geri dönülemez gerçek haline geldiğine' dikkati çeken Fidan, sadece bunun yeterli olmadığı mesajını verdi.
"Güçlü, koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor" diyen Fidan, ilerleyen günlerde yapılacak BM Genel Kurulunun önemine işaret etti.
Fidan, "Bu anlamda ümmetin vicdanı ve İİT'nin son derece güçlü bir sesle ortaya çıkması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Fidan, Filistin'in tanınması ile ilgili sağladıkları bu momentumun sürdürülmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Filistin'in BM'ye tam üye olmasıyla ilgili bir inisiyatif başlatmalıyız ve İsrail'in Genel Kuruldaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız" dedi.