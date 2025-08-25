Fidan: Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim kolektif olarak devreye girmemiz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/fidan-filistin-halkinin-ihtiyac-duydugu-bizim-kolektif-olarak-devreye-girmemiz-1098812952.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İslam İşbirliği Teşkilatı) kolektif olarak devreye girmemiz" dedi. 25.08.2025

Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.Filistin halkının adil davasının desteklendiğine ancak bunun tek başına yeterli olmadığına işaret eden Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İİT) kolektif olarak devreye girmemiz" ifadesini kullandı.Fidan, İİT üyesi devletlerin bu olağanüstü zirvede güçlü şekilde yer almasının ve üst düzeydeki katılımların birlik için "güçlü bir ifade" olduğunu vurguladı.'Adım adım Filistin Devletinin tanımasının artık geri dönülemez gerçek haline geldiğine' dikkati çeken Fidan, sadece bunun yeterli olmadığı mesajını verdi."Güçlü, koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor" diyen Fidan, ilerleyen günlerde yapılacak BM Genel Kurulunun önemine işaret etti.Fidan, "Bu anlamda ümmetin vicdanı ve İİT'nin son derece güçlü bir sesle ortaya çıkması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Fidan, Filistin'in tanınması ile ilgili sağladıkları bu momentumun sürdürülmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Filistin'in BM'ye tam üye olmasıyla ilgili bir inisiyatif başlatmalıyız ve İsrail'in Genel Kuruldaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız" dedi.

