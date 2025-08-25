https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/evinizi-kaybedebilirsiniz-kapi-onune-ayakkabi-koymanin-cezasi-var-mi-1098823699.html

Evinizi kaybedebilirsiniz: Kapı önüne ayakkabı koymanın cezası var mı?

Apartmanlarda ve sitelerde kapı önüne bırakılan ayakkabılar, komşular arasında tartışma ve dava konusu olabiliyor. Uyarılara rağmen ayakkabılar kaldırılmazsa...

Apartman ve site yaşamında sıkça rastlanan kapı önüne ayakkabı bırakma alışkanlığı, komşular arasında gerginliğe yol açabiliyor. Bu durum yalnızca tartışmalara değil, aynı zamanda hukuki sürece de neden olabiliyor.Dava açılabilirUyarılara rağmen ayakkabıların kaldırılmaması halinde şikayetçi olan kişi, komşusuna dava açabiliyor. Bu tür dosyalar öncelikle arabuluculuk yoluna gidiyor, anlaşmazlık devam ederse mahkemeye taşınıyor.Ortak alan vurgusuNTV'ye konuşan Avukat Şeref Kısacık, ortak alan kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:“Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz.”Kısacık, herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü iddia etmesi halinde dava açabileceğini vurgulayarak, “Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasına, bundan sonra da kapı önüne ayakkabı koyulmamasına karar verecek” dedi.Karara uyulmazsa icra geliyorMahkemede verilen karara uyulmaması durumunda kararın icra yoluyla uygulanabileceğini belirten Kısacık, tüm uyarılara rağmen ayakkabılarını kaldırmayan komşuların dairelerinin icra yoluyla ellerinden gidebileceğini ifade etti.

