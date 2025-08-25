Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/evinizi-kaybedebilirsiniz-kapi-onune-ayakkabi-koymanin-cezasi-var-mi-1098823699.html
Evinizi kaybedebilirsiniz: Kapı önüne ayakkabı koymanın cezası var mı?
Evinizi kaybedebilirsiniz: Kapı önüne ayakkabı koymanın cezası var mı?
Sputnik Türkiye
Apartmanlarda ve sitelerde kapı önüne bırakılan ayakkabılar, komşular arasında tartışma ve dava konusu olabiliyor. Uyarılara rağmen ayakkabılar kaldırılmazsa... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T17:08+0300
2025-08-25T17:08+0300
türki̇ye
ayakkabı
icra
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098823945_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_548d33e8ac59e847f9910dd191e2f42a.png
Apartman ve site yaşamında sıkça rastlanan kapı önüne ayakkabı bırakma alışkanlığı, komşular arasında gerginliğe yol açabiliyor. Bu durum yalnızca tartışmalara değil, aynı zamanda hukuki sürece de neden olabiliyor.Dava açılabilirUyarılara rağmen ayakkabıların kaldırılmaması halinde şikayetçi olan kişi, komşusuna dava açabiliyor. Bu tür dosyalar öncelikle arabuluculuk yoluna gidiyor, anlaşmazlık devam ederse mahkemeye taşınıyor.Ortak alan vurgusuNTV'ye konuşan Avukat Şeref Kısacık, ortak alan kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:“Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz.”Kısacık, herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü iddia etmesi halinde dava açabileceğini vurgulayarak, “Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasına, bundan sonra da kapı önüne ayakkabı koyulmamasına karar verecek” dedi.Karara uyulmazsa icra geliyorMahkemede verilen karara uyulmaması durumunda kararın icra yoluyla uygulanabileceğini belirten Kısacık, tüm uyarılara rağmen ayakkabılarını kaldırmayan komşuların dairelerinin icra yoluyla ellerinden gidebileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/marmaradaki-artci-depremler-sonrasi-duvarlardan-ses-geldi-3-katli-bina-tahliye-edildi-1098818853.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098823945_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_f43c884ca8ad94f017dc3189590e1ba3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayakkabı, icra, mahkeme
ayakkabı, icra, mahkeme

Evinizi kaybedebilirsiniz: Kapı önüne ayakkabı koymanın cezası var mı?

17:08 25.08.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKapı önüne bırakılan ayakkabı
Kapı önüne bırakılan ayakkabı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Apartmanlarda ve sitelerde kapı önüne bırakılan ayakkabılar, komşular arasında tartışma ve dava konusu olabiliyor. Uyarılara rağmen ayakkabılar kaldırılmazsa dava açılabiliyor, mahkeme kararıyla eşyalar kaldırtılabiliyor. Hatta karar uygulanmazsa, daire icraya bile konu olabiliyor.
Apartman ve site yaşamında sıkça rastlanan kapı önüne ayakkabı bırakma alışkanlığı, komşular arasında gerginliğe yol açabiliyor. Bu durum yalnızca tartışmalara değil, aynı zamanda hukuki sürece de neden olabiliyor.

Dava açılabilir

Uyarılara rağmen ayakkabıların kaldırılmaması halinde şikayetçi olan kişi, komşusuna dava açabiliyor. Bu tür dosyalar öncelikle arabuluculuk yoluna gidiyor, anlaşmazlık devam ederse mahkemeye taşınıyor.

Ortak alan vurgusu

NTV'ye konuşan Avukat Şeref Kısacık, ortak alan kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz.
Kısacık, herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü iddia etmesi halinde dava açabileceğini vurgulayarak, “Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasına, bundan sonra da kapı önüne ayakkabı koyulmamasına karar verecek” dedi.

Karara uyulmazsa icra geliyor

Mahkemede verilen karara uyulmaması durumunda kararın icra yoluyla uygulanabileceğini belirten Kısacık, tüm uyarılara rağmen ayakkabılarını kaldırmayan komşuların dairelerinin icra yoluyla ellerinden gidebileceğini ifade etti.
İstanbul'da çökme riski bulunan 3 katlı bina tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
TÜRKİYE
Marmara’daki artçı depremler sonrası duvarlardan ses geldi: İstanbul'da 3 katlı bina tahliye edildi
14:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала