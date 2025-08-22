Türkiye
Denizde kaybolan Halit Yukay soruşturması'nda ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
Denizde kaybolan Halit Yukay soruşturması'nda ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış olarak bulunan kayıp iş insanı Halit Yukay soruşturmasında, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi. 22.08.2025
Teknesi Marmara Adası yakınlarında parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 18'inci günde de sürüyor. İş insanından hala bir iz bulunmazken, son konuştuğu kişi olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi. Tatlıtuğ'un ifadesinde Yukay'la konuşurken bir anda hattın kesildiğini ve kendisine bir daha ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Ünlü isim, yakın arkadaşı Yukay'ın bulunması için yardım çağrısında bulunmuş ve arama çalışmalarına da bizzat katılmıştı.18 gündür tek bir ize bile rastlanmadıYalova'dan özel teknesiyle 4 Ağustos'ta Bozcaada'ya hareket eden ve kendisinden bir daha haber alınamayan iş insanı Halit Yukay'ın bulunması için deniz ve karada arama çalışmaları titizlikle sürüyor. Soruşturma devam ederken, Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade verdi. Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağırıldığı belirtildi.Son konuştuğu kişi Tatlıtuğ olmuştuTatlıtuğ’un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ‘yetkisizlik’ kararıyla soruşturma dosyasının kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildiği de kaydedildi.Ne olmuştu?Yukay, tek başına Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için yola çıkmıştı. Teknesi parçalanmış olarak Marmara Adası açıklarında bulunmuştu. Kayıp iş insanının bulunması için çalışmalar sürerken, Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen bir yük gemisinin kaptanı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
14:01 22.08.2025
Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış olarak bulunan kayıp iş insanı Halit Yukay soruşturmasında, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi.
Teknesi Marmara Adası yakınlarında parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 18'inci günde de sürüyor. İş insanından hala bir iz bulunmazken, son konuştuğu kişi olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi. Tatlıtuğ'un ifadesinde Yukay'la konuşurken bir anda hattın kesildiğini ve kendisine bir daha ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Ünlü isim, yakın arkadaşı Yukay'ın bulunması için yardım çağrısında bulunmuş ve arama çalışmalarına da bizzat katılmıştı.

18 gündür tek bir ize bile rastlanmadı

Yalova'dan özel teknesiyle 4 Ağustos'ta Bozcaada'ya hareket eden ve kendisinden bir daha haber alınamayan iş insanı Halit Yukay'ın bulunması için deniz ve karada arama çalışmaları titizlikle sürüyor. Soruşturma devam ederken, Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade verdi. Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağırıldığı belirtildi.

Son konuştuğu kişi Tatlıtuğ olmuştu

Tatlıtuğ’un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ‘yetkisizlik’ kararıyla soruşturma dosyasının kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildiği de kaydedildi.

Ne olmuştu?

Yukay, tek başına Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için yola çıkmıştı. Teknesi parçalanmış olarak Marmara Adası açıklarında bulunmuştu. Kayıp iş insanının bulunması için çalışmalar sürerken, Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen bir yük gemisinin kaptanı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
