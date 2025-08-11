'DEM Parti süreçten korkuyor, komisyondan alabileceğini almak istiyor'
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Abone ol
Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Cerit, TBMM’deki komisyon görüşmeleri hakkındaki son bilgileri aktardı.
Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, TBMM’de toplanan Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komsiyonu’nun ikinci toplantısındaki izlenimlerini anlattı.
Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun kapalı oturumu yapıldı. Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, TBMM’deki son gelişmeleri ve komisyon hakkındaki son bilgileri paylatı:
Komisyonun ikinci toplantısı yaklaşık 5 buçuk saat sürdü. Bu tür toplantılarda genellikle TBMM’de kapalı oturumlar da gerçekleşmişti. Komisyon, tören salonunda gerçekleşti. Önce basın mensupları alındı. Numan Kurtulmuş başkanlığında yapılan komisyonda oy birliği ile kapalı oturum kararı alındı. Mevcut resim üyelere aktarıldı. Örgüt şu anda ne yapıyor, faaliyetleri devam ediyor mu? Yaşar Güler, İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya sunum yaptı.
'Son dönemde sıkışan terör örgütü süreci ne kadar kendi lehlerine çevirebilir izlenimi var.' diyen Cerit, şunları anlattı:
DEM Parti’nin bir korkusu var gibi. Süreç aksar gibi düşünüyorlar. Süreçten ne koparabilirsek kârdır diye bir izlenim var. Öcalan ile görüşme, anadilde eğitim, ev hapsi gibi konularda arayış içinde ve sonuç almaya çalışıyor. DEM Parti alabileceğini almak istiyor. Terör örgütünün yöneticilerinin açıklamalarında da aynı endişeyi görebiliyoruz. Öcalan’a uygulanan hapis sürecinin esnetilmesi isteniyor. İşi hızlandırıp sonuç alma durumuna düşmüş gibiler. Son dönemde sıkışan terör örgütü süreci ne kadar kendi lehlerine çevirebilir izlenimi var.
'Suça karışanlar ise son evrede konuşabilecek konudur' diyen Cerit konuşmasını şu sözlerle noktaladı:
Terörle mücadele yasası ve Türk Ceza Kanunu’ndaki bazı yasaların düzenlenmesi gerekiyor. Burada bir ayrım yapılacak. Terör örgütüne katılmış ama herhangi bir eyleme katılmamış. Bunu MİT veya İçileri’nin verilerinden kontrol edecekler. Örgüt kendini feshettiği için terör suçu da ortadan kalkar gibi bir düzenleme yapılarak suça karışmamış olanlar için bir öne adım atılabilir. Suça karışanlar ise son evrede konuşabilecek konudur.
Fesih kararından sonra örgüt içinde neler oldu? Gazeteci Ceyhun Bozkurt özel bilgileri ilk kez şu ifadelerle açıkladı:
Örgüt artık eylem kabiliyetini ve kapasitesini ciddi biçimde kaybetmişti. Şehir merkezi ve kırsalda, Irak’ta gerilemişti. Türkiye bu hamleyi yapınca, PKK’nın lideri de bu çağrıyı yap dendiğinde o da yapınca fesih kararı alındı. Ondan sonra neler oldu?
'Eylem ve keşif çalışmaları askıya alınmış' diyen Bozkurt, şu bilgileri paylaştı:
HPG’ye talimatlar Murat Karayılan’dan geliyor, Öcalan’ın açıklamaları doğrultusunda. Arkasından bir anda moraller bozuluyor. Tepeyi de etkileyen bir grup bu sürece olumsuz yaklaşıyor. ‘Bekleyip göreceğiz’ tarzı belirliyorlar. Belli çalışmalar askıya alındı deniyor. Yakalanan militanların ifadelerinden bahsediyorum. Eylem ve keşif çalışmaları askıya alınmış. Mağara kazma gibi işler ve eğitimler devam etmiş.
'Silah bırakma süreci örgütün içinde bir rahatlama hissi oluşturmuş' ifadesini kullanan Ceyhun Bozkurt, şunları söyledi:
Örgütün artık savaşacak gücü kalmamış. Bunu kendileri söylüyor. Bu silah bırakma süreci örgütün içinde bir rahatlama hissi oluşturmuş. Militanlar diyor ki; ‘Psikolojik olarak zaten yıpranmıştık, İHA’lar SİHA’lar sebebiyle hareket alanımız kısıtlanmıştı. Çok sayıda kayıp verdik, silah bırakma bu süreç sevinçle karşılandı’. Tedbiri elden bırakmayın dense de örgüt militanları bulundukları mağaralardan çıkarak dışarda silahsız gezmeye başlamışlar. Bir düzenleme yapılır tutuklama yapılmazsa çok sayıda örgüt mensubu örgütten kaçacak silahlarını bırakıp gidecek diyorlar.
'İsrail ve ABD’nin örgüte verdiği bir görev var' diyen Bozkurt, paylaştığı bilgileri şu sözlerle noktaladı:
Bunlar genelde bu sürece soğuk bakanların çok daha mesafeli yaklaşanların, azınlık bir grup lider kadroda da varmış. Mesafeli yaklaşanlar, kaçmak için hazır bekleyen militanları örgüte bağlılıklıklar zayıf olarak görülüyormuş. Örgüt ipi elinden bırakmamak adına silah bırakacak kişileri kendileri seçme yönünde eğilimi varmış. Türkiye’de dönmek isteyen herkese örgüt izin vermiyor. Teslim olacak kişiler genelde örgüte bağlılığı yüksek olan örgüt içinden seçilecekmiş. Yarın bir şey olduğunda bunlarla irtibata geçilip harekete geçmek için yapıyorlarmış. Örgütün aklında bir plan var ya da daha doğrusu İsrail ve ABD’nin örgüte verdiği bir görev var.