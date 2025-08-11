'DEM Parti süreçten korkuyor, komisyondan alabileceğini almak istiyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/dem-parti-surecten-korkuyor-komisyondan-alabilecegini-almak-istiyor-1098495277.html

Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, TBMM’de toplanan Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komsiyonu’nun ikinci toplantısındaki izlenimlerini anlattı.Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun kapalı oturumu yapıldı. Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, TBMM’deki son gelişmeleri ve komisyon hakkındaki son bilgileri paylatı:'Son dönemde sıkışan terör örgütü süreci ne kadar kendi lehlerine çevirebilir izlenimi var.' diyen Cerit, şunları anlattı:'Suça karışanlar ise son evrede konuşabilecek konudur' diyen Cerit konuşmasını şu sözlerle noktaladı:Fesih kararından sonra örgüt içinde neler oldu? Gazeteci Ceyhun Bozkurt özel bilgileri ilk kez şu ifadelerle açıkladı:'Eylem ve keşif çalışmaları askıya alınmış' diyen Bozkurt, şu bilgileri paylaştı:'Silah bırakma süreci örgütün içinde bir rahatlama hissi oluşturmuş' ifadesini kullanan Ceyhun Bozkurt, şunları söyledi:'İsrail ve ABD’nin örgüte verdiği bir görev var' diyen Bozkurt, paylaştığı bilgileri şu sözlerle noktaladı:

