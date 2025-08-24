https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/lavrov-rusya-abd-cikarlarini-savundugu-icin-trumpa-saygi-duyuyor-1098798383.html
Lavrov: Rusya, ABD çıkarlarını savunduğu için Trump'a saygı duyuyor
Lavrov: Rusya, ABD çıkarlarını savunduğu için Trump'a saygı duyuyor
2025-08-24
2025-08-24T17:54+0300
2025-08-24T17:54+0300
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda Moskova'nın ABD Başkanı Donald Trump'a ABD'nin çıkarlarını savunduğunu için saygı duyduğunu, aynı zamanda Trump'ın da Vladimir Putin'e saygı duymasının gerekçelerinin olduğunu, zira Rus liderin de Rusya'nın çıkarlarını savunduğunu ifade etti.Lavrov, Avrupa temsilcilerinin Alaska'daki toplantıya verdikleri tepkinin, Washington'a yaptıkları ziyaretin ve sonrasındaki eylemlerinin, barış istemediklerini ortaya koyduğunu dile getirdi.Rus diplomat, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda, Rusya'nın çıkarlarını da dikkate alan bir fikir birliğinin oluşması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.Rusya'nın, Vladimir Zelenskiy’i fiilen rejimin başkanı olarak tanıdığına ve onunla bu sıfatla görüşmeye hazır olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Putin, başkanlık gündemini de içermesi koşuluyla Zelenskiy ile görüşmeye hazır, kendisine bir kez daha gündemde olma fırsatı vermek için görüşülmesi uygun değil” ifadelerini kullandı."Kiev'in sivil hedefleri hedef aldığı saldırıları hakkında pek çok örnek var ve Rusya bu bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşıyor" diyen Lavrov, Rusya'nın ise asla hiçbir koşulda Ukrayna ordusuyla ilgisi olmayan hedefleri kasıtlı olarak seçmediğinin altını çizdi.Lavrov, Rus ordusunun Ukrayna'daki 'sivil' hedefleri vurduğunu söyleyerek Rusya'ya karşı asılsız suçlamalarda bulunan sunucuyu yakalayarak, şu yanıtı verdi:Rus Bakan, Batı'nın Ukrayna'ya sunulan güvenliğin Rusya'ya karşı inşa edilmesini istediğini, Rusya'yı çevrelemek için işgal güçlerini Ukrayna topraklarına göndermeye hazır olduğunu, ancak bu durumda hareket etmenin yolunun bu olmadığını vurguladı.Lavrov, olası Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin, "Toplantının ne zaman gerçekleşeceğinden bağımsız olarak, Ukrayna tarafından belgeyi kimin imzalayacağı konusu çok önemli" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda Moskova'nın ABD Başkanı Donald Trump'a ABD'nin çıkarlarını savunduğunu için saygı duyduğunu, aynı zamanda Trump'ın da Vladimir Putin'e saygı duymasının gerekçelerinin olduğunu, zira Rus liderin de Rusya'nın çıkarlarını savunduğunu ifade etti.
Lavrov, Avrupa temsilcilerinin Alaska'daki toplantıya verdikleri tepkinin, Washington'a yaptıkları ziyaretin ve sonrasındaki eylemlerinin, barış istemediklerini ortaya koyduğunu dile getirdi.
Rus diplomat, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda, Rusya'nın çıkarlarını da dikkate alan bir fikir birliğinin oluşması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.
Rusya'nın, Vladimir Zelenskiy’i fiilen rejimin başkanı olarak tanıdığına ve onunla bu sıfatla görüşmeye hazır olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Putin, başkanlık gündemini de içermesi koşuluyla Zelenskiy ile görüşmeye hazır, kendisine bir kez daha gündemde olma fırsatı vermek için görüşülmesi uygun değil” ifadelerini kullandı.
"Kiev'in sivil hedefleri hedef aldığı saldırıları hakkında pek çok örnek var ve Rusya bu bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşıyor" diyen Lavrov, Rusya'nın ise asla hiçbir koşulda Ukrayna ordusuyla ilgisi olmayan hedefleri kasıtlı olarak seçmediğinin altını çizdi.
Lavrov, Rus ordusunun Ukrayna'daki 'sivil' hedefleri vurduğunu söyleyerek Rusya'ya karşı asılsız suçlamalarda bulunan sunucuyu yakalayarak, şu yanıtı verdi:
Ciddi bir kurumsunuz, umarım yayınladığınız sözlerin sorumluluğunu üstlenirsiniz. Az önce atıfta bulunduğunuz bilgileri bize göndermenizi veya kamuoyuyla paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü biz, dile getirdiğiniz türden sivil tesisleri asla hedef almadık.
Rus Bakan, Batı'nın Ukrayna'ya sunulan güvenliğin Rusya'ya karşı inşa edilmesini istediğini, Rusya'yı çevrelemek için işgal güçlerini Ukrayna topraklarına göndermeye hazır olduğunu, ancak bu durumda hareket etmenin yolunun bu olmadığını vurguladı.
Lavrov, olası Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin, "Toplantının ne zaman gerçekleşeceğinden bağımsız olarak, Ukrayna tarafından belgeyi kimin imzalayacağı konusu çok önemli" ifadelerini kullandı.