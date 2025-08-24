https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/lavrov-rusya-abd-cikarlarini-savundugu-icin-trumpa-saygi-duyuyor-1098798383.html

Lavrov: Rusya, ABD çıkarlarını savunduğu için Trump'a saygı duyuyor

Lavrov: Rusya, ABD çıkarlarını savunduğu için Trump'a saygı duyuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın ABD Başkanı Trump'a ABD'nin çıkarlarını savunduğunu için saygı duyduğunu, aynı zamanda Trump'ın da Putin'e saygı... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-24T17:54+0300

2025-08-24T17:54+0300

2025-08-24T17:54+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

röportaj

abd medyası

vladimir putin

donald trump

vladimir zelenskiy

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091028190_0:17:779:455_1920x0_80_0_0_034339b009afcb7cf30e18a242df84c6.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda Moskova'nın ABD Başkanı Donald Trump'a ABD'nin çıkarlarını savunduğunu için saygı duyduğunu, aynı zamanda Trump'ın da Vladimir Putin'e saygı duymasının gerekçelerinin olduğunu, zira Rus liderin de Rusya'nın çıkarlarını savunduğunu ifade etti.Lavrov, Avrupa temsilcilerinin Alaska'daki toplantıya verdikleri tepkinin, Washington'a yaptıkları ziyaretin ve sonrasındaki eylemlerinin, barış istemediklerini ortaya koyduğunu dile getirdi.Rus diplomat, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda, Rusya'nın çıkarlarını da dikkate alan bir fikir birliğinin oluşması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.Rusya'nın, Vladimir Zelenskiy’i fiilen rejimin başkanı olarak tanıdığına ve onunla bu sıfatla görüşmeye hazır olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Putin, başkanlık gündemini de içermesi koşuluyla Zelenskiy ile görüşmeye hazır, kendisine bir kez daha gündemde olma fırsatı vermek için görüşülmesi uygun değil” ifadelerini kullandı."Kiev'in sivil hedefleri hedef aldığı saldırıları hakkında pek çok örnek var ve Rusya bu bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşıyor" diyen Lavrov, Rusya'nın ise asla hiçbir koşulda Ukrayna ordusuyla ilgisi olmayan hedefleri kasıtlı olarak seçmediğinin altını çizdi.Lavrov, Rus ordusunun Ukrayna'daki 'sivil' hedefleri vurduğunu söyleyerek Rusya'ya karşı asılsız suçlamalarda bulunan sunucuyu yakalayarak, şu yanıtı verdi:Rus Bakan, Batı'nın Ukrayna'ya sunulan güvenliğin Rusya'ya karşı inşa edilmesini istediğini, Rusya'yı çevrelemek için işgal güçlerini Ukrayna topraklarına göndermeye hazır olduğunu, ancak bu durumda hareket etmenin yolunun bu olmadığını vurguladı.Lavrov, olası Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin, "Toplantının ne zaman gerçekleşeceğinden bağımsız olarak, Ukrayna tarafından belgeyi kimin imzalayacağı konusu çok önemli" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/lavrov-2022de-istanbulda-mutabik-kalinan-guvenlik-garantileri-ilkelerini-destekliyoruz-1098746555.html

rusya

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, röportaj, abd medyası, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd