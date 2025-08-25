Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/chpli-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-benim-hizmet-anlayisima-ters-1098826906.html
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti: 'Benim hizmet anlayışıma ters'
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti: 'Benim hizmet anlayışıma ters'
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den seçilen Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T22:17+0300
2025-08-25T22:17+0300
poli̇ti̇ka
chp
belediye
belediye başkanı
belediye meclisi
belediye başkanlığı
belediye başkanları
belediye başkan adaylığı
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098826733_0:271:704:667_1920x0_80_0_0_d6d458f7886318bdd7294d4c2769638d.jpg
Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararının tek sebebinin Göle’ye daha özgür ve etkili hizmet etme arzusu olduğunu vurguladı. Budak, ''Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisinden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ozlem-cercioglu-chpden-istifa-etti--1098588503.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098826733_0:216:704:744_1920x0_80_0_0_1bb56f52f4b4c4601634602834f726e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları, belediye başkan adaylığı, istifa
chp, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları, belediye başkan adaylığı, istifa

CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti: 'Benim hizmet anlayışıma ters'

22:17 25.08.2025
© Fotoğraf : Gökhan Budak FacebookGökhan Budak
Gökhan Budak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© Fotoğraf : Gökhan Budak Facebook
Abone ol
31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den seçilen Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararının tek sebebinin Göle’ye daha özgür ve etkili hizmet etme arzusu olduğunu vurguladı.
Budak, ''Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisinden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir'' dedi.
Özlem Çerçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
POLİTİKA
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: 'Her seviyede dürüstlük talebimizi dile getirmeme rağmen hedef alındık'
14 Ağustos, 12:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала