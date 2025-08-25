https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/chpli-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-benim-hizmet-anlayisima-ters-1098826906.html
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti: 'Benim hizmet anlayışıma ters'
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti: 'Benim hizmet anlayışıma ters'
31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den seçilen Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararının tek sebebinin Göle’ye daha özgür ve etkili hizmet etme arzusu olduğunu vurguladı. Budak, ''Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisinden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir'' dedi.
