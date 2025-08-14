https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ozlem-cercioglu-chpden-istifa-etti--1098588503.html

Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: 'Her seviyede dürüstlük talebimizi dile getirmeme rağmen hedef alındık'

Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: 'Her seviyede dürüstlük talebimizi dile getirmeme rağmen hedef alındık'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına yönelik açıklamalar, siyaset gündemini hareketlendirmişti. Özlem Çerçioğlu sosyal medyada duyurduğu istifa haberiyle iddiaları doğrulamış oldu.Özlem Çerçioğlu istifa ettiAK Parti'ye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti.Özlem Çerçioğlu'nun açıklaması şöyle: 'Hedef alındık'Çerçioğlu açıklamasında kendisi ve ailesinin hedef alındığını ifade etti:

