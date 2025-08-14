https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ozlem-cercioglu-chpden-istifa-etti--1098588503.html
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: 'Her seviyede dürüstlük talebimizi dile getirmeme rağmen hedef alındık'
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: 'Her seviyede dürüstlük talebimizi dile getirmeme rağmen hedef alındık'
Sputnik Türkiye
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T12:22+0300
2025-08-14T12:22+0300
2025-08-14T12:31+0300
poli̇ti̇ka
özlem çerçioğlu
aydın
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098588349_0:0:407:230_1920x0_80_0_0_b7d11b9c54e461ace1f48a196ebb28df.jpg
CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına yönelik açıklamalar, siyaset gündemini hareketlendirmişti. Özlem Çerçioğlu sosyal medyada duyurduğu istifa haberiyle iddiaları doğrulamış oldu.Özlem Çerçioğlu istifa ettiAK Parti'ye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti.Özlem Çerçioğlu'nun açıklaması şöyle: 'Hedef alındık'Çerçioğlu açıklamasında kendisi ve ailesinin hedef alındığını ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/aydin-buyuksehir-belediye-baskani-ozlem-cercioglu-kimdir-1098557611.html
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098588349_0:0:407:306_1920x0_80_0_0_6d99263e237b4a6b79a15e5657e007c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özlem çerçioğlu istifa etti, özlem çerçioğlu, özlem çerçioğlu hangi parti, özlem çerçioğlu neden istifa etti, özlem çerçioğlu istifa
özlem çerçioğlu istifa etti, özlem çerçioğlu, özlem çerçioğlu hangi parti, özlem çerçioğlu neden istifa etti, özlem çerçioğlu istifa
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: 'Her seviyede dürüstlük talebimizi dile getirmeme rağmen hedef alındık'
12:22 14.08.2025 (güncellendi: 12:31 14.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına yönelik açıklamalar, siyaset gündemini hareketlendirmişti. Özlem Çerçioğlu sosyal medyada duyurduğu istifa haberiyle iddiaları doğrulamış oldu.
Özlem Çerçioğlu istifa etti
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti.
Özlem Çerçioğlu'nun açıklaması şöyle:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.
Çerçioğlu açıklamasında kendisi ve ailesinin hedef alındığını ifade etti:
Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum.