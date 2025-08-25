https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/balikesire-bagli-marmara-adasindaki-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1098801509.html

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda orman alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaların sürdüğü aktarıldı. 25.08.2025

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Ormanlık alana doğru büyüyen yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale edildiği aktarıldı. Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adasına su tankeri ve itfaiye aracı getiriliyor.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

