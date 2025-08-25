https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/balikesire-bagli-marmara-adasindaki-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1098801509.html
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda orman alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaların sürdüğü aktarıldı. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T00:56+0300
2025-08-25T00:56+0300
2025-08-25T01:02+0300
türki̇ye
balıkesir
marmara adası
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098801352_0:509:1103:1129_1920x0_80_0_0_6fa095e4a3f423b68dcaf6e07ddeff7e.jpg
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Ormanlık alana doğru büyüyen yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale edildiği aktarıldı. Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adasına su tankeri ve itfaiye aracı getiriliyor.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/denizlideki-orman-yanginiyla-ilgili-gozaltina-alinan-bir-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest-1098799131.html
türki̇ye
balıkesir
marmara adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098801352_0:406:1103:1233_1920x0_80_0_0_9f14e8bda3af85762186655f2d7cea88.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir, marmara adası, orman yangını
balıkesir, marmara adası, orman yangını
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı
00:56 25.08.2025 (güncellendi: 01:02 25.08.2025)
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda orman alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alana doğru büyüyen yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale edildiği aktarıldı. Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adasına su tankeri ve itfaiye aracı getiriliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.