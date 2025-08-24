Türkiye
Denizli Pamukkale'deki orman yangını kontrol altına alındı: Gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı
Denizli Pamukkale'deki orman yangını kontrol altına alındı: Gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın ekiplerin havadan... 24.08.2025, Sputnik Türkiye
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yangına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.Jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan incelemelerin ardından yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinde yangının çıktığı sırada bölgede bulunan evin hidroforunu tamir ettiğini ve yangının meydana gelmesiyle durumu derhal ekipler ile paylaştığını belirtti.Nöbetçi mahkeme, zanlıya adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek serbest bıraktı.Yangın kontrol altına alındıPamukkale’deki yangına, bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edilmişti. Ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü ve yangın sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Akşam saatlerinde yapılan son çalışmalarla yangının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.
19:59 24.08.2025 (güncellendi: 20:03 24.08.2025)
Denizli'deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındığı duyuruldu.
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yangına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan incelemelerin ardından yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinde yangının çıktığı sırada bölgede bulunan evin hidroforunu tamir ettiğini ve yangının meydana gelmesiyle durumu derhal ekipler ile paylaştığını belirtti.
Nöbetçi mahkeme, zanlıya adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek serbest bıraktı.

Yangın kontrol altına alındı

Pamukkale’deki yangına, bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edilmişti. Ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü ve yangın sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Akşam saatlerinde yapılan son çalışmalarla yangının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.
TÜRKİYE
Denizli ve Malatya yangınlarında son durum: Pamukkale'de yangın büyük oranda kontrol altında
09:51
