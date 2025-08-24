https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/denizlideki-orman-yanginiyla-ilgili-gozaltina-alinan-bir-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest-1098799131.html

Denizli Pamukkale'deki orman yangını kontrol altına alındı: Gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yangına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.Jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan incelemelerin ardından yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinde yangının çıktığı sırada bölgede bulunan evin hidroforunu tamir ettiğini ve yangının meydana gelmesiyle durumu derhal ekipler ile paylaştığını belirtti.Nöbetçi mahkeme, zanlıya adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek serbest bıraktı.Yangın kontrol altına alındıPamukkale’deki yangına, bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edilmişti. Ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü ve yangın sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Akşam saatlerinde yapılan son çalışmalarla yangının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

