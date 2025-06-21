https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/ozgur-ozelden-anlamli-destek-ferdi-zeyrekin-kizini-universite-sinavina-goturdu-1097213286.html
Özgür Özel'den anlamlı destek: Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Özgür Özel'den anlamlı destek: Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Sputnik Türkiye
YKS 2025'in ilk günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T10:47+0300
2025-06-21T10:47+0300
2025-06-21T10:49+0300
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özgür özel
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ferdi zeyrek
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yks 2025 sınav ücretleri
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel,, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i sınav sabahı yalnız bırakmadı.Özgür Özel ile Nehir Zeyrek sınavın gerçekleşeceği okula birlikte gitti.Özel, dün yaptığı basın açıklamasında, "Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” demişti.Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayata gözlerini yummuştu.Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek ihmallere dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/yks-2025-maratonu-basliyor-25-milyon-genc-universite-hayaline-kosuyor-1097212400.html
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özgür özel, chp, ferdi zeyrek, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025 sınav ücretleri, yks 2025, ölü, ölü bulundu, ölüm
özgür özel, chp, ferdi zeyrek, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025 sınav ücretleri, yks 2025, ölü, ölü bulundu, ölüm
Özgür Özel'den anlamlı destek: Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
10:47 21.06.2025 (güncellendi: 10:49 21.06.2025)
YKS 2025'in ilk günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'i, bu zorlu günde yalnız kalmadı. Özel, genç kızı sınav merkezine bizzat götürdü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel,, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i sınav sabahı yalnız bırakmadı.
Özgür Özel ile Nehir Zeyrek sınavın gerçekleşeceği okula birlikte gitti.
Özel, dün yaptığı basın açıklamasında, "Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” demişti.
Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayata gözlerini yummuştu.
Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek ihmallere dikkat çekmişti.