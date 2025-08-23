https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/trump-sovyet-vatandasini-hindistan-buyukelcisi-olarak-aday-gosterdi-1098780503.html
Trump, Sovyet vatandaşını Hindistan Büyükelçisi olarak aday gösterdi
23.08.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Büyükelçiliği görevine Sovyetler Birliği doğumlu birini aday gösterdi.Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Sergio Gora’yı Hindistan’daki büyükelçimiz olarak atadığımı memnuniyetle duyuruyorum” dedi.Senato onayına kadar Gora, Trump’ın personel yönetimi ofisinin başkanlığını sürdürecek.Gora (Gorokovskiy), 1986 yılında Taşkent’te doğdu.
