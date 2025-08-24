https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/frankenstein-virusu-yayiliyor-tavsanlardan-sonra-geyiklerde-de-goruldu-1098797993.html
'Frankenstein virüsü' yayılıyor: Tavşanlardan sonra geyiklerde de görüldü
'Frankenstein virüsü' yayılıyor: Tavşanlardan sonra geyiklerde de görüldü
24.08.2025
ABD’de geçen hafta Kolorado’da ortaya çıkan ve sosyal medyada “Frankenstein tavşanlar” olarak adlandırılan vakaların ardından, şimdi de geyiklerde benzer görünümler kaydedildi. Tavşanlarda görülen tuhaf çıkıntıların Shope papilloma virüsünden kaynaklandığı açıklanırken, geyiklerdeki lezyonların ise papilloma virüsünün neden olduğu fibrom tümörleri olduğu belirtildi.Virüs insanlara bulaşmıyorKolorado’daki vakalarda tavşanların yüz ve bedenlerinde “boynuz” ya da “tentakül” benzeri büyümeler gözlenmiş, bu görüntüler halk arasında endişeye yol açmıştı. Uzmanlar, söz konusu virüsün özellikle yaz sonu ve sıcak havalarda sivrisinek, kene veya bitler aracılığıyla yayıldığını, ancak insanlara ve evcil hayvanlara bulaşmadığını belirtiyor. Tavşanların çoğunda bu oluşumların zamanla bağışıklık sistemi tarafından yok edildiği, sadece ağız veya göz çevresinde görülenlerin hayatta kalma ve beslenme sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor.Benzer bir durumun geyiklerde de ortaya çıktığına dikkat çekiliyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, geyiklerin derilerinde siğil benzeri kitleler görülüyor. Uzmanlara göre bu tümörler genellikle yüzeysel ve zararsız; zamanla kendiliğinden düşebiliyor. Ancak göz ve ağız bölgesine yakın yerleşen büyümeler, hayvanın beslenmesini ya da görüşünü zorlaştırabilir.
