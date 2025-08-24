https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/frankenstein-virusu-yayiliyor-tavsanlardan-sonra-geyiklerde-de-goruldu-1098797993.html

'Frankenstein virüsü' yayılıyor: Tavşanlardan sonra geyiklerde de görüldü

'Frankenstein virüsü' yayılıyor: Tavşanlardan sonra geyiklerde de görüldü

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kolorado eyaletinde yüzlerinde boynuz benzeri çıkıntılar oluşan tavşanların ardından bu kez geyiklerde siğil benzeri tümörler kayda geçti. Yetkililer... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-24T17:18+0300

2025-08-24T17:18+0300

2025-08-24T17:18+0300

yaşam

abd

kolorado

geyik

virüs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/17/1064906552_0:15:3073:1743_1920x0_80_0_0_5c2dcc8149b89365903c9472f9d268af.jpg

ABD’de geçen hafta Kolorado’da ortaya çıkan ve sosyal medyada “Frankenstein tavşanlar” olarak adlandırılan vakaların ardından, şimdi de geyiklerde benzer görünümler kaydedildi. Tavşanlarda görülen tuhaf çıkıntıların Shope papilloma virüsünden kaynaklandığı açıklanırken, geyiklerdeki lezyonların ise papilloma virüsünün neden olduğu fibrom tümörleri olduğu belirtildi.Virüs insanlara bulaşmıyorKolorado’daki vakalarda tavşanların yüz ve bedenlerinde “boynuz” ya da “tentakül” benzeri büyümeler gözlenmiş, bu görüntüler halk arasında endişeye yol açmıştı. Uzmanlar, söz konusu virüsün özellikle yaz sonu ve sıcak havalarda sivrisinek, kene veya bitler aracılığıyla yayıldığını, ancak insanlara ve evcil hayvanlara bulaşmadığını belirtiyor. Tavşanların çoğunda bu oluşumların zamanla bağışıklık sistemi tarafından yok edildiği, sadece ağız veya göz çevresinde görülenlerin hayatta kalma ve beslenme sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor.Benzer bir durumun geyiklerde de ortaya çıktığına dikkat çekiliyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, geyiklerin derilerinde siğil benzeri kitleler görülüyor. Uzmanlara göre bu tümörler genellikle yüzeysel ve zararsız; zamanla kendiliğinden düşebiliyor. Ancak göz ve ağız bölgesine yakın yerleşen büyümeler, hayvanın beslenmesini ya da görüşünü zorlaştırabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/uzmanlar-uyardi-frankenstein-tavsanlar-bolgeyi-sardi-1098566896.html

abd

kolorado

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

frankenstein tavşan, shoap papilloma virüsü, geyik fibroması, abd tavşan virüsü, vahşi hayvan hastalıkları, deer fibroma, zombie rabbit