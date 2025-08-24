Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 146 Rus asker geri getirildi
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 146 Rus asker geri getirildi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098796303_0:25:746:445_1920x0_80_0_0_403f574c6e47f23f039e4ab2bfe06ff0.png
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 146 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 146 savaş esirinin teslim edildiğini bildirdi.Rus askerlerin şu anda Belarus Cumhuriyeti’nde bulunduklarına ve gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.Açıklamada ayrıca Kiev rejimi tarafından yasadışı olarak tutulan Kursk Bölgesi’nin 8 sakininin de iade edildiği, bu kişilerin evlerine götürüleceği kaydedildi.Rus askerlerin esaretten dönüşünde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 146 Rus asker geri getirildi

15:20 24.08.2025 (güncellendi: 16:37 24.08.2025)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıRusya-Ukrayna yeni esir takası
Rusya-Ukrayna yeni esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2025
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 146 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 146 savaş esirinin teslim edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 146 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 146 savaş esirinin teslim edildiğini bildirdi.
Rus askerlerin şu anda Belarus Cumhuriyeti’nde bulunduklarına ve gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Kiev rejimi tarafından yasadışı olarak tutulan Kursk Bölgesi’nin 8 sakininin de iade edildiği, bu kişilerin evlerine götürüleceği kaydedildi.
Rus askerlerin esaretten dönüşünde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.
