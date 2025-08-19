https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/rusya-ukraynaya-bin-askerin-cenazesini-teslim-etti-karsiliginda-19-cenaze-teslim-aldi-1098696670.html
Rusya, Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim etti, karşılığında 19 cenaze teslim aldı
Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
Rus baş müzakereci Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 19 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi.Medinskiy, “İstanbul anlaşmaları uyarınca, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bin askerin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettik. Bize 19 cenaze verdiler. Tıpkı bir ay önce olduğu gibi” ifadelerini kullandı.İstanbul görüşmeleriRusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakereler 23 Temmuz akşamı İstanbul'da gerçekleşmiş ve yaklaşık bir saat sürmüştü.Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Rus heyetinin başkanı Medinskiy, esirler ve cenaze takası konusunda yeni anlaşmanın sağlandığını, yaralılar ve cenazelerin toplanması için 24 veya 48 saatlik kısa süreli ateşkesler önerildiğini duyurmuştu.Taraflar, ağır yaralı ve hastların değişimlerinin süresiz olarak devam ettirilmesi konusunda anlaşmıştı. Rusya, Kiev'e 3.000 Ukrayna askerinin daha cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuş, ayrıca her iki taraftan en az 1.200’er esir takası yapılmasını önermişti.
Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 19 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi.
Rus baş müzakereci Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 19 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi.
Medinskiy, “İstanbul anlaşmaları uyarınca, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bin askerin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettik. Bize 19 cenaze verdiler. Tıpkı bir ay önce olduğu gibi” ifadelerini kullandı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakereler 23 Temmuz akşamı İstanbul'da gerçekleşmiş ve yaklaşık bir saat sürmüştü.
Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Rus heyetinin başkanı Medinskiy, esirler ve cenaze takası konusunda yeni anlaşmanın sağlandığını, yaralılar ve cenazelerin toplanması için 24 veya 48 saatlik kısa süreli ateşkesler önerildiğini duyurmuştu.
Taraflar, ağır yaralı ve hastların değişimlerinin süresiz olarak devam ettirilmesi konusunda anlaşmıştı. Rusya, Kiev'e 3.000 Ukrayna askerinin daha cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuş, ayrıca her iki taraftan en az 1.200’er esir takası yapılmasını önermişti.