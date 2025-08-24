Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus hava savunması dün gece Ukrayna’ya ait 95 İHA düşürdü
Rus hava savunması dün gece Ukrayna’ya ait 95 İHA düşürdü
24.08.2025
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 95 İHA düşürdü.Bakanlık, İHA’ların Bryansk, Tver, Kaluga, Oryol, Tambov, Novgorod, Belgorod, Rostov, Kursk, Smolensk, Samara, Leningrad bölgelerinde, ayrıca Kırım ve Tataristan semalarında etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi. Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
Rus hava savunması dün gece Ukrayna'ya ait 95 İHA düşürdü

11:41 24.08.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 95 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 95 İHA düşürdü.
Bakanlık, İHA’ların Bryansk, Tver, Kaluga, Oryol, Tambov, Novgorod, Belgorod, Rostov, Kursk, Smolensk, Samara, Leningrad bölgelerinde, ayrıca Kırım ve Tataristan semalarında etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
