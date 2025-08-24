https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/rus-hava-savunmasi-dun-gece-ukraynaya-ait-95-iha-dusurdu--1098793801.html
Rus hava savunması dün gece Ukrayna’ya ait 95 İHA düşürdü
Rus hava savunması dün gece Ukrayna’ya ait 95 İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 95 İHA düşürdü.Bakanlık, İHA’ların Bryansk, Tver, Kaluga, Oryol, Tambov, Novgorod, Belgorod, Rostov, Kursk, Smolensk, Samara, Leningrad bölgelerinde, ayrıca Kırım ve Tataristan semalarında etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi. Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 95 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 95 İHA düşürdü.
Bakanlık, İHA’ların Bryansk, Tver, Kaluga, Oryol, Tambov, Novgorod, Belgorod, Rostov, Kursk, Smolensk, Samara, Leningrad bölgelerinde, ayrıca Kırım ve Tataristan semalarında etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.