https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-dun-gece-ukraynaya-ait-33-iha-dusuruldu-1097834714.html

Rus hava savunması görev başında: Dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA düşürüldü

Rus hava savunması görev başında: Dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin 6 bölgesinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 33 insansız hava... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T12:12+0300

2025-07-12T12:12+0300

2025-07-12T12:12+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma sistemi

hava savunma

ukrayna

ukrayna ordusu

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

karadeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097833745_0:25:750:446_1920x0_80_0_0_4a9dae18ebedd4a81cda947e4dd07a1b.png

Rusya Savunma Bakanlığı’nın ilgili açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca Ukrayna’ya ait 33 uçak tipi insansız hava aracını imha etti ve engelledi” ifadeleri kullanıldı.Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 16 aracın Bryansk Bölgesi’nde, 5’inin Karadeniz üzerinde, 4’ünün Kırım üzerinde, 3’ünün Rostov Bölgesi’nde, 2’sinin Kursk Bölgesi’nde düşürüldüğünü, Krasnodar ve Voronej bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde ise birer İHA etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rus-hava-savunmasi-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-300den-fazla-iha-engellendi-1096721158.html

rusya

ukrayna

karadeniz

azak denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), karadeniz, ukrayna silahlı kuvvetleri, azak denizi