Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-dun-gece-ukraynaya-ait-33-iha-dusuruldu-1097834714.html
Rus hava savunması görev başında: Dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA düşürüldü
Rus hava savunması görev başında: Dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin 6 bölgesinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 33 insansız hava... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T12:12+0300
2025-07-12T12:12+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma sistemi
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097833745_0:25:750:446_1920x0_80_0_0_4a9dae18ebedd4a81cda947e4dd07a1b.png
Rusya Savunma Bakanlığı’nın ilgili açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca Ukrayna’ya ait 33 uçak tipi insansız hava aracını imha etti ve engelledi” ifadeleri kullanıldı.Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 16 aracın Bryansk Bölgesi’nde, 5’inin Karadeniz üzerinde, 4’ünün Kırım üzerinde, 3’ünün Rostov Bölgesi’nde, 2’sinin Kursk Bölgesi’nde düşürüldüğünü, Krasnodar ve Voronej bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde ise birer İHA etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rus-hava-savunmasi-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-300den-fazla-iha-engellendi-1096721158.html
rusya
ukrayna
karadeniz
azak denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097833745_61:0:688:470_1920x0_80_0_0_467d5fb428b2428e4eab2c3af95d8288.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), karadeniz, ukrayna silahlı kuvvetleri, azak denizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), karadeniz, ukrayna silahlı kuvvetleri, azak denizi

Rus hava savunması görev başında: Dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA düşürüldü

12:12 12.07.2025
© SputnikRus hava savunma kuvvetleri
Rus hava savunma kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin 6 bölgesinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 33 insansız hava aracının (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın ilgili açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca Ukrayna’ya ait 33 uçak tipi insansız hava aracını imha etti ve engelledi” ifadeleri kullanıldı.
Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 16 aracın Bryansk Bölgesi’nde, 5’inin Karadeniz üzerinde, 4’ünün Kırım üzerinde, 3’ünün Rostov Bölgesi’nde, 2’sinin Kursk Bölgesi’nde düşürüldüğünü, Krasnodar ve Voronej bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde ise birer İHA etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
Storm Shadow füzesi parçaları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus hava savunması 2 Storm Shadow seyir füzesini düşürdü: 300’den fazla İHA engellendi
2 Haziran , 13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала