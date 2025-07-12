https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-dun-gece-ukraynaya-ait-33-iha-dusuruldu-1097834714.html
Rus hava savunması görev başında: Dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA düşürüldü
Rus hava savunması görev başında: Dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin 6 bölgesinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 33 insansız hava... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T12:12+0300
2025-07-12T12:12+0300
2025-07-12T12:12+0300
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rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma sistemi
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
karadeniz
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın ilgili açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca Ukrayna’ya ait 33 uçak tipi insansız hava aracını imha etti ve engelledi” ifadeleri kullanıldı.Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 16 aracın Bryansk Bölgesi’nde, 5’inin Karadeniz üzerinde, 4’ünün Kırım üzerinde, 3’ünün Rostov Bölgesi’nde, 2’sinin Kursk Bölgesi’nde düşürüldüğünü, Krasnodar ve Voronej bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde ise birer İHA etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rus-hava-savunmasi-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-300den-fazla-iha-engellendi-1096721158.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), karadeniz, ukrayna silahlı kuvvetleri, azak denizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), karadeniz, ukrayna silahlı kuvvetleri, azak denizi
Rus hava savunması görev başında: Dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin 6 bölgesinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 33 insansız hava aracının (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın ilgili açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca Ukrayna’ya ait 33 uçak tipi insansız hava aracını imha etti ve engelledi” ifadeleri kullanıldı.
Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 16 aracın Bryansk Bölgesi’nde, 5’inin Karadeniz üzerinde, 4’ünün Kırım üzerinde, 3’ünün Rostov Bölgesi’nde, 2’sinin Kursk Bölgesi’nde düşürüldüğünü, Krasnodar ve Voronej bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde ise birer İHA etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.