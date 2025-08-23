https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/ronaldo-son-attigi-golle-tarihe-gecti-ilk-futbolcu-oldu-1098789436.html
Ronaldo, son attığı golle 'tarihe geçti': İlk futbolcu oldu
23.08.2025
Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr'ın ilk golünü atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tarihe geçti. Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu.Hong Kong'da oynanan Süper Kupa finalinde, Al Nassr ile milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Al Ahli, kupayı ikinci kez müzesine götürdü.Karşılaşmada Al Nassr'ın gollerini, 41. dakikada penaltıdan Ronaldo ve 82. dakikada Marcelo Brozovic atarken Al Ahli'nin gollerini ise 45+6. dakikada Franck Kessie ile 89. dakikada Roger Ibanez kaydetti.Kariyerinde yeni bir rekor kırdı: Tarihteki ilk futbolcu olduCristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle kariyerinde bir başka rekora daha imza attı. Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu.Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını gösterdi.
Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr'ın ilk golünü atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tarihe geçti. Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu.
Hong Kong'da oynanan Süper Kupa finalinde, Al Nassr ile milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Al Ahli, kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
Karşılaşmada Al Nassr'ın gollerini, 41. dakikada penaltıdan Ronaldo ve 82. dakikada Marcelo Brozovic atarken Al Ahli'nin gollerini ise 45+6. dakikada Franck Kessie ile 89. dakikada Roger Ibanez kaydetti.
Kariyerinde yeni bir rekor kırdı: Tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle kariyerinde bir başka rekora daha imza attı. Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu.
Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını gösterdi.