https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/lavrov-2022de-istanbulda-mutabik-kalinan-guvenlik-garantileri-ilkelerini-destekliyoruz-1098746555.html

Lavrov: 2022'de İstanbul'da mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini destekliyoruz

Lavrov: 2022'de İstanbul'da mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini destekliyoruz

Sputnik Türkiye

Hint mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin sorular alan Lavrov, Kiev'in tutumuna dair önemli açıklamalar yaptı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T13:34+0300

2025-08-21T13:34+0300

2025-08-21T14:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

subrahmanyam jaishankar

ukrayna

i̇stanbul

rusya

hindistan

sergey lavrov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098746217_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_3c769979c93bec44debd38db81a4b9ce.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ilgili bir soru karşısında, Rusya'nın 2022'de İstanbul'da mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini, bunun dışındaki her şeyin beyhude çaba olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar'la görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basında toplantısında, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.Moskova'nın 2022 yılında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini kaydeden Lavrov, fakat Ukrayna'nın sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme ilgi duymadığını direkt olarak gösterdiğini söyledi.Lavrov, Alaska'daki Rusya-ABD zirveside, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün sınırları ve parametrelerini belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini anlattı.'Avrupa Ukrayna topraklarında yabancı müdahale öngörüyor'Avrupa'nın fiiliyatta Ukrayna topraklarının bir kısmı için yabancı müdahaleyi öngördüğünü ve bunun Moskova açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Avrupa ve Ukrayna'nın tutumlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüme yönelik çabalarını baltalamaya yönelik olduğuna dikkat çeken Lavrov, Rusya ve ABD'nin liderlerin anlaştığı şekilde çalışmaya devam ettiğini ve söz konusu baltalama girişimlerinin akamete uğrayacağını umduğunu söyledi.'İyi bir hazırlık yapılırsa, Putin Zelenskiy'le görüşmeye hazır'Lavrov, en üst düzeyde tartışılması gereken tüm hususların iyi bir şekilde hazırlanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.Bununla beraber Lavrov, eğer süreçte olası anlaşmaları imzalama aşamasına gelinirse, Ukrayna adına imza atacakların meşruiyetiyle ilgili soru işareti doğacağının da altını çizdi.'Putin'in Hindistan ziyareti için önemli bir belge paketi hazırlanıyor'Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıl sonuna doğru Hindistan'ı ziyaret edeceğini ve tarafların Rus-Hint zirvesi için önemli bir belge paketi hazırladığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/rusyadan-gizli-belgelerle-kacmaya-calisan-zanli-azerbaycan-sinirinda-yakalandi-1098740674.html

ukrayna

i̇stanbul

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

subrahmanyam jaishankar, ukrayna, i̇stanbul, rusya, hindistan, sergey lavrov