Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/lavrov-2022de-istanbulda-mutabik-kalinan-guvenlik-garantileri-ilkelerini-destekliyoruz-1098746555.html
Lavrov: 2022'de İstanbul'da mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini destekliyoruz
Lavrov: 2022'de İstanbul'da mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini destekliyoruz
Sputnik Türkiye
Hint mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin sorular alan Lavrov, Kiev'in tutumuna dair önemli açıklamalar yaptı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T13:34+0300
2025-08-21T14:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
subrahmanyam jaishankar
ukrayna
i̇stanbul
rusya
hindistan
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098746217_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_3c769979c93bec44debd38db81a4b9ce.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ilgili bir soru karşısında, Rusya'nın 2022'de İstanbul'da mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini, bunun dışındaki her şeyin beyhude çaba olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar'la görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basında toplantısında, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.Moskova'nın 2022 yılında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini kaydeden Lavrov, fakat Ukrayna'nın sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme ilgi duymadığını direkt olarak gösterdiğini söyledi.Lavrov, Alaska'daki Rusya-ABD zirveside, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün sınırları ve parametrelerini belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini anlattı.'Avrupa Ukrayna topraklarında yabancı müdahale öngörüyor'Avrupa'nın fiiliyatta Ukrayna topraklarının bir kısmı için yabancı müdahaleyi öngördüğünü ve bunun Moskova açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Avrupa ve Ukrayna'nın tutumlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüme yönelik çabalarını baltalamaya yönelik olduğuna dikkat çeken Lavrov, Rusya ve ABD'nin liderlerin anlaştığı şekilde çalışmaya devam ettiğini ve söz konusu baltalama girişimlerinin akamete uğrayacağını umduğunu söyledi.'İyi bir hazırlık yapılırsa, Putin Zelenskiy'le görüşmeye hazır'Lavrov, en üst düzeyde tartışılması gereken tüm hususların iyi bir şekilde hazırlanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.Bununla beraber Lavrov, eğer süreçte olası anlaşmaları imzalama aşamasına gelinirse, Ukrayna adına imza atacakların meşruiyetiyle ilgili soru işareti doğacağının da altını çizdi.'Putin'in Hindistan ziyareti için önemli bir belge paketi hazırlanıyor'Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıl sonuna doğru Hindistan'ı ziyaret edeceğini ve tarafların Rus-Hint zirvesi için önemli bir belge paketi hazırladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/rusyadan-gizli-belgelerle-kacmaya-calisan-zanli-azerbaycan-sinirinda-yakalandi-1098740674.html
ukrayna
i̇stanbul
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098746217_159:0:1123:723_1920x0_80_0_0_4ecccd0836a674163daad1e80cc02d1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
subrahmanyam jaishankar, ukrayna, i̇stanbul, rusya, hindistan, sergey lavrov
subrahmanyam jaishankar, ukrayna, i̇stanbul, rusya, hindistan, sergey lavrov

Lavrov: 2022'de İstanbul'da mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini destekliyoruz

13:34 21.08.2025 (güncellendi: 14:08 21.08.2025)
lavrov jaishankar
lavrov jaishankar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
Abone ol
Hint mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin sorular alan Lavrov, Kiev'in tutumuna dair önemli açıklamalar yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ilgili bir soru karşısında, Rusya'nın 2022'de İstanbul'da mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini, bunun dışındaki her şeyin beyhude çaba olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar'la görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basında toplantısında, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Moskova'nın 2022 yılında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini kaydeden Lavrov, fakat Ukrayna'nın sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme ilgi duymadığını direkt olarak gösterdiğini söyledi.

Lavrov, Alaska'daki Rusya-ABD zirveside, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün sınırları ve parametrelerini belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini anlattı.

'Avrupa Ukrayna topraklarında yabancı müdahale öngörüyor'

Avrupa'nın fiiliyatta Ukrayna topraklarının bir kısmı için yabancı müdahaleyi öngördüğünü ve bunun Moskova açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

Avrupa ve Ukrayna'nın tutumlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüme yönelik çabalarını baltalamaya yönelik olduğuna dikkat çeken Lavrov, Rusya ve ABD'nin liderlerin anlaştığı şekilde çalışmaya devam ettiğini ve söz konusu baltalama girişimlerinin akamete uğrayacağını umduğunu söyledi.

'İyi bir hazırlık yapılırsa, Putin Zelenskiy'le görüşmeye hazır'

Lavrov, en üst düzeyde tartışılması gereken tüm hususların iyi bir şekilde hazırlanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

Bununla beraber Lavrov, eğer süreçte olası anlaşmaları imzalama aşamasına gelinirse, Ukrayna adına imza atacakların meşruiyetiyle ilgili soru işareti doğacağının da altını çizdi.

'Putin'in Hindistan ziyareti için önemli bir belge paketi hazırlanıyor'

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıl sonuna doğru Hindistan'ı ziyaret edeceğini ve tarafların Rus-Hint zirvesi için önemli bir belge paketi hazırladığını belirtti.
Federal Güvenlik Servisi FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan gizli belgelerle kaçmaya çalışan zanlı Azerbaycan sınırında yakalandı
11:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала