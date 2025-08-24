https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/kuzey-denizinin-derinliklerinde-jeoloji-kurallarini-altust-eden-kum-daglari-kesfedildi-1098799738.html

Kuzey Denizi'nde 5.3 milyon yıllık sır açığa çıktı: 'Kum dağları alt üst olmuş'

Bilim insanları, Kuzey Denizi'nin derinliklerinde kilometrelerce genişliğe ulaşan ve jeoloji kitaplarını yeniden yazdıracak dev kum yığınları keşfetti...

Kuzey Denizi’nin derinliklerinde bilim insanları, daha önce görülmemiş dev kum tabakaları tespit etti. Manchester Üniversitesi araştırmacıları, yüzlerce kilometreye yayılan bu kum yığınlarının jeolojik kuralları altüst ettiğini belirtti.Dev kum tabakaları ters dönmüşNormalde jeolojik katmanlar, en eski tabakalar altta, en yeni tabakalar üstte olacak şekilde sıralanır. Ancak Kuzey Denizi’nde yapılan keşifte, daha hafif kum tabakaları, eski tortuların altına çökmüş ve tersine bir yapı oluşturmuş. Manchester Üniversitesi’nden jeofizikçi Mads Huuse, “Bu ölçekte daha önce görmediğimiz bir jeolojik süreci ortaya çıkardık” dedi.Sismik veriler ve deniz tabanından alınan örnekler sayesinde ortaya çıkan bu sıra dışı yapılar, yer kabuğu hareketleri ve tortu davranışları hakkında yeni anlayışlar sunuyor. Uzmanlar, bu keşfin özellikle Kuzey Denizi’nde planlanan karbon yakalama ve depolama projeleri için kritik bilgiler içerdiğini belirtiyor.Communications Earth & Environment adlı bilimsel dergide yayımlandığı çalışmanın verileri, bu sürecin yaklaşık 5.3 milyon yıl önce, Miyosen ile Pliyosen dönemlerinin sınırında başladığını gösteriyor. Dönemin üst tabakası hafif ve gözenekli mikro deniz canlılarının fosillerinden oluşurken, üstteki ağır kum tabakası depremler gibi etkilerle parçalanarak aşağıya çökmüş ve tabakalar yer değiştirerek yeni yapılar oluşturmuş.

kuzey denizi

