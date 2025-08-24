https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/kamu-gorevlileri-hakem-kurulu-ikinci-toplantisini-yapti-taleplerin-gerekceleri-dile-getirildi-3-1098794560.html

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını yaptı, taleplerin gerekçeleri dile getirildi: 3. toplantı ne zaman?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını yaptı, taleplerin gerekçeleri dile getirildi: 3. toplantı ne zaman?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez toplandı. 24.08.2025, Sputnik Türkiye

Memur ve memur emeklilerin gözü kulağı Hakem Kurulunda.Hakem Kurulu 2. kez toplandıKamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez toplandı.Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.Hakem Kurulu'nun 3. toplantısı ne zaman?Kurul, yarın üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.

