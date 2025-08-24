Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/kamu-gorevlileri-hakem-kurulu-ikinci-toplantisini-yapti-taleplerin-gerekceleri-dile-getirildi-3-1098794560.html
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını yaptı, taleplerin gerekçeleri dile getirildi: 3. toplantı ne zaman?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını yaptı, taleplerin gerekçeleri dile getirildi: 3. toplantı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez toplandı. 24.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-24T12:48+0300
2025-08-24T12:49+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
kamu görevlileri hakem kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092379765_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0372cd5dcf9e34d3f8cc524659ad2787.jpg
Memur ve memur emeklilerin gözü kulağı Hakem Kurulunda.Hakem Kurulu 2. kez toplandıKamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez toplandı.Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.Hakem Kurulu'nun 3. toplantısı ne zaman?Kurul, yarın üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/kamu-hakim-kurulu-memur-zammi-icin-toplandi-1098787237.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092379765_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_28a3b163ac314d925c582143a7b2f7ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamu görevlileri hakem kurulu ikinci toplantısını yaptı
kamu görevlileri hakem kurulu ikinci toplantısını yaptı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını yaptı, taleplerin gerekçeleri dile getirildi: 3. toplantı ne zaman?

12:48 24.08.2025 (güncellendi: 12:49 24.08.2025)
© AAEmekli zam
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez toplandı.
Memur ve memur emeklilerin gözü kulağı Hakem Kurulunda.

Hakem Kurulu 2. kez toplandı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez toplandı.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.

Hakem Kurulu'nun 3. toplantısı ne zaman?

Kurul, yarın üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.
Emekli ve memur zammı 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
TÜRKİYE
Kamu Hakem Kurulu, memur zammı için toplandı: İlk gün sonuç çıkmadı, yarın yeniden toplanılacak
Dün, 15:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала