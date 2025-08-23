https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/kamu-hakim-kurulu-memur-zammi-icin-toplandi-1098787237.html

Kamu Hakem Kurulu, memur zammı için toplandı

Kamu Hakem Kurulu, memur zammı için toplandı

Sputnik Türkiye

Kamu Hakem Heyeti, milyonlarca insanın merakla beklediği memur zamlarını görüşmek için toplandı. 23.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-23T15:07+0300

2025-08-23T15:07+0300

2025-08-23T15:12+0300

türki̇ye

memur zammı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097324764_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_a52c666d90140e768c2ec48f57bedae0.jpg

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmede uzlaşıya varılamayan hususları görüşmek üzere toplandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor. Beş gün sürecekHeyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 5 gün boyunca çalışacak. 11 üyeden oluşan kurul, kararları oy çokluğuyla verecek. Heyetin toplantı yapabilmesi için en az 8 üyenin katılması gerekiyor. Hakem Kurulu'nun karar vermesi için son gün 27 Ağustos Çarşamba. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/kamu-isveren-heyeti-memur-zammi-icin-hakem-kuruluna-basvurdu-1098777499.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur zammı