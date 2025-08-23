https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/kamu-hakim-kurulu-memur-zammi-icin-toplandi-1098787237.html
Kamu Hakem Kurulu, memur zammı için toplandı
Kamu Hakem Kurulu, memur zammı için toplandı
Kamu Hakem Heyeti, milyonlarca insanın merakla beklediği memur zamlarını görüşmek için toplandı. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmede uzlaşıya varılamayan hususları görüşmek üzere toplandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor. Beş gün sürecekHeyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 5 gün boyunca çalışacak. 11 üyeden oluşan kurul, kararları oy çokluğuyla verecek. Heyetin toplantı yapabilmesi için en az 8 üyenin katılması gerekiyor. Hakem Kurulu'nun karar vermesi için son gün 27 Ağustos Çarşamba. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.
Kamu Hakem Kurulu, memur zammı için toplandı
15:07 23.08.2025 (güncellendi: 15:12 23.08.2025)
Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmede uzlaşıya varılamayan hususları görüşmek üzere toplandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.
Heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 5 gün boyunca çalışacak. 11 üyeden oluşan kurul, kararları oy çokluğuyla verecek. Heyetin toplantı yapabilmesi için en az 8 üyenin katılması gerekiyor. Hakem Kurulu'nun karar vermesi için son gün 27 Ağustos Çarşamba. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.
Zam teklifi neydi?
Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.