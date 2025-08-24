Kabinede adres bu yıl da değişti: Toplantı Ahlat'ta yapılacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/kabinede-adres-bu-yil-da-degisti-toplanti-ahlatta-yapilacak-1098795069.html
24.08.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle yarın Bitlis'in Ahlat ilçesinde olacak.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de yarın Ahlat'ta yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.Geçen yıl da Ahlat'ta yapılmıştıCumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı.Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.Kabine Toplantısı kaç kez Ankara dışında düzenlendi?AK Parti hükümetleri döneminde bakanlar kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.Bundan 21 yıl sonra 2024'te de Bitlis'in Ahlat ilçesinde olmuştu.'Anadolu'yu bizlere vatan haline getirenleri yad ediyoruz'Erdoğan'ın programı ile ilgili olarak bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz." dedi.
