https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/21-yil-sonra-bir-ilk-cumhurbaskanligi-kabinesi-ahlatta-toplandi-1087245030.html
21 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
21 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T18:37+0300
2024-08-25T18:37+0300
2024-08-25T19:11+0300
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Kabine bugün 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında toplanıyor. Toplantı Ahlat’ta gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 18.15'te başladı.Erdoğan Bahçeli ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutundaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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kabine toplantısı bugün mü, kabine toplantısı ne gün, kabine toplantısı erdoğan
21 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
18:37 25.08.2024 (güncellendi: 19:11 25.08.2024)
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine bugün 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında toplanıyor.
Toplantı Ahlat’ta gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 18.15'te başladı.
Erdoğan Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutundaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.