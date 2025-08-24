https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/istanbulda-yagmur-surprizi-aniden-bastirdi-kisa-sure-etkili-oldu-1098794439.html

İstanbul'a yağmur müjdesi: Bugün kısa süre etkili oldu, pazartesi günü gök gürültüsü sağanak geliyor

İstanbul'da hafif yağmur etkili oldu. Sıcaklığın 25 derece düzeyinde seyrettiği kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar dükkanlara sığındı. 24.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'da hafif yağış etkili oldu.İstanbul'da yağmurHava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif yağış etkili oldu.Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı.İstanbul hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığı kentte ortalama 25,3 derece ölçüldü.Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.Yağmur sürpriziYollarda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslamamak için kapalı yerlere, toplu taşıma istasyonlarına sığındı.Pazartesi'ye dikkat: İstanbul'da yağmur bekleniyorMeteoroloji hava durumu beklentilerini güncelledi. Pazartesi İstanbullular yağışlı bir havaya uyanacak.25 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 28 derece olması beklenirken, gök gürültülü sağanak yağış da etkili olacak.

