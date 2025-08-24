https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/istanbulda-yagmur-surprizi-aniden-bastirdi-kisa-sure-etkili-oldu-1098794439.html
İstanbul'a yağmur müjdesi: Bugün kısa süre etkili oldu, pazartesi günü gök gürültüsü sağanak geliyor
İstanbul'a yağmur müjdesi: Bugün kısa süre etkili oldu, pazartesi günü gök gürültüsü sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hafif yağmur etkili oldu. Sıcaklığın 25 derece düzeyinde seyrettiği kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar dükkanlara sığındı. 24.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-24T13:00+0300
2025-08-24T13:00+0300
2025-08-24T13:07+0300
türki̇ye
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
i̇stanbul
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087313553_0:25:1062:622_1920x0_80_0_0_685407c1e3163a8503ff5f96b8455da4.jpg
İstanbul'da hafif yağış etkili oldu.İstanbul'da yağmurHava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif yağış etkili oldu.Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı.İstanbul hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığı kentte ortalama 25,3 derece ölçüldü.Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.Yağmur sürpriziYollarda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslamamak için kapalı yerlere, toplu taşıma istasyonlarına sığındı.Pazartesi'ye dikkat: İstanbul'da yağmur bekleniyorMeteoroloji hava durumu beklentilerini güncelledi. Pazartesi İstanbullular yağışlı bir havaya uyanacak.25 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 28 derece olması beklenirken, gök gürültülü sağanak yağış da etkili olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/asiri-sicaklar-bitti-mi-yazin-son-haftasinda-hava-nasil-olacak-1098792351.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087313553_101:0:962:646_1920x0_80_0_0_0b6160eb901f3d6a22d7913bccf43422.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul hava durumu, hava durumu, istanbul sağanak, istanbulda yağmur var mı
istanbul hava durumu, hava durumu, istanbul sağanak, istanbulda yağmur var mı
İstanbul'a yağmur müjdesi: Bugün kısa süre etkili oldu, pazartesi günü gök gürültüsü sağanak geliyor
13:00 24.08.2025 (güncellendi: 13:07 24.08.2025)
İstanbul'da hafif yağmur etkili oldu. Sıcaklığın 25 derece düzeyinde seyrettiği kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar dükkanlara sığındı.
İstanbul'da hafif yağış etkili oldu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif yağış etkili oldu.
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığı kentte ortalama 25,3 derece ölçüldü.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.
Yollarda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslamamak için kapalı yerlere, toplu taşıma istasyonlarına sığındı.
Pazartesi'ye dikkat: İstanbul'da yağmur bekleniyor
Meteoroloji hava durumu beklentilerini güncelledi. Pazartesi İstanbullular yağışlı bir havaya uyanacak.
25 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 28 derece olması beklenirken, gök gürültülü sağanak yağış da etkili olacak.