https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/istanbul-zekeriyakoyde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1098795319.html
İstanbul Zekeriyaköy'deki orman yangını söndürüldü
İstanbul Zekeriyaköy'deki orman yangını söndürüldü
Sputnik Türkiye
Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. 24.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-24T14:32+0300
2025-08-24T14:32+0300
2025-08-24T15:10+0300
türki̇ye
sarıyer
yangın
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098795769_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_a7e912ce34344a7b3fb552b261e74e7d.jpg
Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.İstanbul'da orman yangınıZekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale edildi.Yangın söndürüldüSarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/denizli-ve-malatya-yanginlarinda-son-durum-pamukkalede-yangin-buyuk-oranda-kontrol-altinda-1098791961.html
türki̇ye
sarıyer
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098795769_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_f36e6170974888b29ce2333c659898a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sarıyer, yangın, i̇stanbul
sarıyer, yangın, i̇stanbul
İstanbul Zekeriyaköy'deki orman yangını söndürüldü
14:32 24.08.2025 (güncellendi: 15:10 24.08.2025)
Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İstanbul'da orman yangını
Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale edildi.
Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.