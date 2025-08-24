https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/istanbul-zekeriyakoyde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1098795319.html

İstanbul Zekeriyaköy'deki orman yangını söndürüldü

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. 24.08.2025, Sputnik Türkiye

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.İstanbul'da orman yangınıZekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale edildi.Yangın söndürüldüSarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

