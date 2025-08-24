Türkiye
Denizli ve Malatya yangınlarında son durum: Pamukkale'de yangın büyük oranda kontrol altında
Denizli ve Malatya yangınlarında son durum: Pamukkale'de yangın büyük oranda kontrol altında
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Denizli ve Malatya'da çıkan orman yangınları, söndürülmeye çalışılıyor. Denizli'de dün başlayan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Denizli ve Malatya'da çıkan orman yangınları, söndürülmeye çalışılıyor. Denizli'de dün başlayan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Denizli'de yangın

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangın ne durumda?

Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından, yangındaki son duruma ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahale sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Malatya'da yangın

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

İlçeye bağlı Akkent Mahallesi'nde orman yangını çıkması üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
8 itfaiye aracı ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edilen yangında 1 ev zarar gördü.
© Malatya İtfaiyesiMalatya'da yangın
Malatya'da yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2025
Malatya'da yangın
© Malatya İtfaiyesi

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesi Mezra ve Akkent arasında ıslah edilen ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
