https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/denizli-ve-malatya-yanginlarinda-son-durum-pamukkalede-yangin-buyuk-oranda-kontrol-altinda-1098791961.html

Denizli ve Malatya yangınlarında son durum: Pamukkale'de yangın büyük oranda kontrol altında

Denizli ve Malatya yangınlarında son durum: Pamukkale'de yangın büyük oranda kontrol altında

Sputnik Türkiye

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Denizli ve Malatya'da çıkan orman yangınları, söndürülmeye çalışılıyor. Denizli'de dün başlayan yangın, büyük ölçüde... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-24T09:51+0300

2025-08-24T09:51+0300

2025-08-24T09:52+0300

türki̇ye

yangın

orman yangını

denizli

malatya

pamukkale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098791804_0:460:1200:1135_1920x0_80_0_0_3273b8bb52565bf51435b94c809a8b9b.jpg

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.Denizli'de yangınOrman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.Yangın ne durumda?Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından, yangındaki son duruma ilişkin paylaşım yapıldı.Paylaşımda, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahale sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.Malatya'da yangınMalatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.İlçeye bağlı Akkent Mahallesi'nde orman yangını çıkması üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.8 itfaiye aracı ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edilen yangında 1 ev zarar gördü.Yangın söndürme çalışmaları sürüyorMalatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesi Mezra ve Akkent arasında ıslah edilen ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/kocaelinde-otluk-alanda-yangin-cikti-barakalar-da-tutustu-1098785722.html

türki̇ye

denizli

malatya

pamukkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın, orman yangını, denizli, malatya, pamukkale