İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Husilere ait askeri altyapıların Sana çevresinde savaş uçaklarıyla hedef alındığını açıkladı. Saldırının, İsrail’e yönelik füze ve... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’in başkenti Sana ve çevresinde Husilere ait askeri hedeflerin hava saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü.IDF’den yapılan açıklamada, saldırının askeri istihbaratın yönlendirmesiyle gerçekleştirildiği, hedef alınan noktalar arasında Husilerin kullandığı başkanlık sarayının da bulunduğu bir askeri kompleks, Esar ve Hizzaz elektrik santralleri ile bir yakıt deposunun yer aldığı ifade edildi.Açıklamada, bu altyapıların Husi güçlerinin askeri faaliyetlerinde kullanıldığı ve özellikle elektrik santrallerinin milislerin operasyonel kapasitesine destek sağladığı ileri sürüldü. IDF, söz konusu tesislerin vurulmasının, Husilerin sivil altyapıyı askeri amaçlarla kullandığının bir örneği olduğunu iddia etti.İsrail ordusu, saldırının gerekçesi olarak Husilerin İsrail topraklarına yönelik art arda düzenlediği saldırıları gösterdi. Açıklamaya göre Husiler, son dönemde İsrail’e karadan karaya füzeler ve insansız hava araçları fırlatmıştı.

