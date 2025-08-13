https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/uzmanlar-uyardi-frankenstein-tavsanlar-bolgeyi-sardi-1098566896.html
Uzmanlar uyardı: 'Frankenstein tavşanlar' bölgeyi sardı
2025-08-13
ABD'nin Kolorado eyaletinde tavşanların yüzlerinde ve vücutlarında boynuz benzeri uzantıları gören yerel halk, alarma geçti.
ABD'nin Kolorado eyaletindeki uzmanlar, yüzlerinde şişlikler olan bir dizi yabani tavşan nedeniyle uyarıda bulundu. Yerel halk tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda, tavşanların yüzünde 'dokunaç' benzeri boynuz gibi uzantılar oluştuğu fark edildi. İlk bakışta korku filmlerinden çıkmış gibi görünen bu durumun sebebinin 'tavşan papilloma virüsü' olduğu ortaya çıktı.Shope Papilloma Virüsü nedir?Shope papilloma virüsü (SPV), yalnızca tavşanlarda görülen ve insanlara bulaşmayan bir enfeksiyon. Virüs, tavşanın kulaklarında göz kapaklarında, boyunda, omuzlarda, karında ve uyluklarda pürüzlü, kırmızı, siğil benzeri lezyonlar oluşturuyor. Zamanla bu tümörler sertleşerek boynuz ya da dokunaç görünümü alabiliyor.Hastalık, ilk kez Dr. Richard Shope tarafından tanımlandığından bilimsel adı 'Shope Papilloma Virüsü' adıyla anılır.Virüs insanlara bulaşmıyorVirüs, insanlara ve diğer evcil hayvanlara bulaşmıyor. Ancak hastalık sivrisinek ve kene gibi böcekler aracılığıyla tavşanlar arasında yayılabiliyor. Enfekte olan tavşanlardaki tümörler görme, beslenme ve hareket gibi temel işlevleri zorlaştırabiliyor. Kolorado Parkları ve Yaban Hayatı uzmanları, hastalıklı tavşanlara dokunulmaması, beslenmemesi ve yaklaşılmaması konusunda uyarıyor zira virüsün tedavisi bulunmuyor ve doğada kendi seyrine bırakılması tavsiye ediliyor.
kolorado
Uzmanlar uyardı: 'Frankenstein tavşanlar' bölgeyi sardı
ABD’nin bazı bölgelerinde görülen ve halk arasında “Frankenstein tavşan” olarak anılan tavşanlar, kulak ve yüz bölgelerinde ahtapot benzeri uzantılar oluşturan *tavşan papilloma virüsü* (Shope papilloma virüsü) ile enfekte. Uzmanlar, hastalığın hızla yayılabileceği ve yabani tavşan popülasyonlarını etkileyebileceği konusunda uyarıyor.
ABD'nin Kolorado eyaletindeki uzmanlar, yüzlerinde şişlikler olan bir dizi yabani tavşan nedeniyle uyarıda bulundu. Yerel halk tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda, tavşanların yüzünde 'dokunaç' benzeri boynuz gibi uzantılar oluştuğu fark edildi. İlk bakışta korku filmlerinden çıkmış gibi görünen bu durumun sebebinin 'tavşan papilloma virüsü' olduğu ortaya çıktı.
Shope Papilloma Virüsü nedir?
Shope papilloma virüsü (SPV), yalnızca tavşanlarda görülen ve insanlara bulaşmayan bir enfeksiyon. Virüs, tavşanın kulaklarında göz kapaklarında, boyunda, omuzlarda, karında ve uyluklarda pürüzlü, kırmızı, siğil benzeri lezyonlar oluşturuyor. Zamanla bu tümörler sertleşerek boynuz ya da dokunaç görünümü alabiliyor.
Hastalık, ilk kez Dr. Richard Shope tarafından tanımlandığından bilimsel adı 'Shope Papilloma Virüsü' adıyla anılır.
Virüs insanlara bulaşmıyor
Virüs, insanlara ve diğer evcil hayvanlara bulaşmıyor. Ancak hastalık sivrisinek ve kene gibi böcekler aracılığıyla tavşanlar arasında yayılabiliyor. Enfekte olan tavşanlardaki tümörler görme, beslenme ve hareket gibi temel işlevleri zorlaştırabiliyor.
Kolorado Parkları ve Yaban Hayatı uzmanları, hastalıklı tavşanlara dokunulmaması, beslenmemesi ve yaklaşılmaması konusunda uyarıyor zira virüsün tedavisi bulunmuyor ve doğada kendi seyrine bırakılması tavsiye ediliyor.