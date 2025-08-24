https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/emekli-asker-oktay-yildirim-evime-ve-arabama-silahli-saldiri-yapildi-1098793950.html

Emekli asker Oktay Yıldırım: Evime ve arabama silahlı saldırı yapıldı

Emekli asker Oktay Yıldırım: Evime ve arabama silahlı saldırı yapıldı

Ergenekon kumpası mağduru emekli asker Oktay Yıldırım, bu kez de evine bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Yıldırım, "Artık bunun örgütlü ve siyasi bir... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

Emekli asker ve Ergenekon kumpası mağduru Oktay Yıldırım evine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yıldırım sosyal medya hesabından ilk olarak arabasının hasarlı görüntülerini paylaştı ve 'arabama silahlı saldırı yapıldı' diyerek paylaştı. Yıldırım daha sonrasında ise "Evime ve arabama silahlı saldırı yapıldı" diyerek bölgedeki incelemeye dair bir video paylaştı.Oktay Yıldırım'a silahlı saldırıOktay Yıldırım, geçen haftalarda Balıkesir Burhaniye Dutluca köyünde saldırıya uğramıştı. Bu sabah erken saatler Yıldırım'a yeni bir saldırı düzenlendi. Yıldırım sosyal medya hesabından evine bir silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyurdu.X hesabından bir paylaşım yapan Yıldırım, “Evime silahlı saldırı yapıldı, artık bunun örgütlü ve siyasi bir eylem olduğunu hiçbir kuşku yok. Çok ciddi can ve mal güvenliği var” ifadelerini kullandı.'Siyasi bir eylem'Yıldırım’ın paylaşımı şöyle:

