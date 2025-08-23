Kocaeli'nde otluk alanda yangın çıktı: Barakalar da tutuştu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/kocaelinde-otluk-alanda-yangin-cikti-barakalar-da-tutustu-1098785722.html
Kocaeli'nde otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T13:37+0300
türki̇ye
kocaeli
yangın
Kocaeli Derince'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgedeki bazı barakalar ve konteynerler de yandı. Yangına müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüdüÇenedağ Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı, bölgede yoğun duman oluştu.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.Bazı baraka ve konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
türki̇ye
kocaeli
kocaeli, yangın
Kocaeli Derince'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgedeki bazı barakalar ve konteynerler de yandı. Yangına müdahale sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Çenedağ Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı, bölgede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
Bazı baraka ve konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.