Kocaeli'nde otluk alanda yangın çıktı: Barakalar da tutuştu

Kocaeli'nde otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. 23.08.2025, Sputnik Türkiye

Kocaeli Derince'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgedeki bazı barakalar ve konteynerler de yandı. Yangına müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüdüÇenedağ Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı, bölgede yoğun duman oluştu.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.Bazı baraka ve konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

