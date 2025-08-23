https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/herkesin-basina-gelebilir-piknikte-bogazina-kacan-tavuk-kemigi-hayatini-karartti-1098787828.html

Herkesin başına gelebilir: Piknikte boğazına kaçan tavuk kemiği hayatını kararttı

Piknikte tavuk yerken boğazına kaçan kemiğin aort damarını delmesi sonucu rahatsızlanan genç 7 ameliyat sonrası sağlığına kavuşabildi. 23.08.2025, Sputnik Türkiye

Ailesiyle gittiği piknikte mangalda pişirilen tavuğu yerken boğazına kemik parçası kaçan 22 yaşındaki İsmail Çanakçı'nın aort damarının delindiği ortaya çıktı. Yedi kez ameliyat geçiren genç sağlığına kavuştu. 22 milimetrelik tavuk kemiği öldürüyordu22 yaşındaki İsmail Çanakçı, mangalda pişirilen tavuğu yerken, boğazına kemik parçası kaçtı. Çanakçı'ya, ilk müdahaleyi ağabeyi Heimlich manevrasıyla yaptı. Olayın hemen ardından baş ağrısı, ateş ve halsizlik şikayetleri başlayan Çanakçı, ailesi tarafından Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Çanakçı'nın boğazına kaçan 22 milimetrelik tavuk kemiğinin yemek borusunu yırtmasıyla gelişen komplikasyon sonucu aort damarının delindiği belirlendi. Bunun üzerine tedavi süreci başlayan Çanakçı, 7 operasyon geçirdi.36 kiloya düştü Anne Saime Çanakçı ise oğlunun 3 gün yoğun bakımda kaldığını ve entübe edildiğini belirterek, yaşananları şöyle aktardı: "Oğlum, çok zor bir süreçten geçti. Şuan oğlum buradaysa önce Allah'ın mucizesi sonra doktorların başarısı. 30'dan fazla doktor ameliyatına girdi, hepsinden Allah razı olsun. Oğlum bu olaydan önce 52 kiloydu, bu süreçte 36 kiloya kadar düştü, taburcu olduktan sonra zamanla 40 kiloya ulaştı. 2 günde 1 hastaneye kontrole getiriyoruz. Günden güne durumu iyiye gidiyor."Binde bir olabilecek komplikasyon Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Koçer de Çanakçı'nın hastaneye tavuk kemiği yutma şikayetiyle geldiğini belirterek, şunları kaydetti:"Arkadaşlarımız acil şartlarda yemek borusundan yabancı cismi çıkarma yoluna gittiler ve kemik başarılı şekilde çıkartıldı. Arkasından oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle hastamızı takip ettik. Yemek borusuna yabancı cisim kaçmalarında, yemek borusunda delinmeye kadar giden ileri derecede hayatı tehdit eden, tıbbi durumlara sebebiyet veren ve bölgede oluşan iltihapla hastanın hayatını kaybetmesine kadar gidebilen enfeksiyonlar meydana gelebiliyor."Tavuk kemiğinin yemek borusundan çıkarılmasının ardından Çanakçı'nın sağlık durumunun günden güne iyiye gittiğini ancak taburcu edilmeden önce fenalaştığını aktaran Koçer, şöyle devam etti: "Hastayı taburcu etmeden önce kontrol için endoskopisini yapmak istedik. Endoskopi yapılacağı gün hastamız kendini iyi hissetmediğini söyledi. Ağızdan çoklu kanaması oldu, acil şartlarda ameliyata aldık. Bu kadar büyük bir kanamanın şah damarı dediğimiz aorttan yemek borusuna oluşan irtibattan kaynaklı olabileceğini düşündük ve tahminimiz doğru çıktı. Hastamızda binde bir olabilecek komplikasyon meydana geldi. Şah damarından yemek borusuna kanallaşma oluştu. Hastanın hayatını kurtarmak ve kanayan bölgenin kontrol altına alınması için kalp damar cerrahisi kliniğinden arkadaşlarımızın müdahalesiyle aort damarı içerisine stent uygulaması yapıldı. 40 günlük tedavinin ardından hastamız sağlığına kavuştu."

