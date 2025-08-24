Ahmet Hakan: Ali Koç telefon edip verdi ayarı, Tanju Özcan da bir özür paylaşımıyla toparlamaya çalıştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/ahmet-hakan-ali-koc-telefon-edip-verdi-ayari-tanju-ozcan-da-bir-ozur-paylasimiyla-toparlamaya-1098793120.html
Gazeteci Ahmet Hakan Tanju Özcan ile Ali Koç arasındaki gerginliği bugün köşesine taşıdı.Tanju Özcan ile Ali Koç arasında ne oldu?Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Fuarı’ndan satın aldığı aslan heykelini X hesabından paylaşıp Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a gönderme yapmıştı. Bunun üzerine Ali Koç’un kendisini aradığını dün (22 Ağustos Cuma) X hesabından paylaşan Tanju Özcan, “Parasından aldığı cesaretle Ali Koç bana had bildirmeye kalktı, tabi ki ağzının payını aldı” ifadelerini kullanmıştı.Tanju Özcan'dan özürDaha sonra X hesabından yeni paylaşım yapan Özcan, söylediklerinin farklı yerlere çekildiğini savunarak Fenerbahçe’den özür diledi. Özcan, geçmiş dönemde Meclis’te yaptığı Fenerbahçe ile ilgili bir konuşmayı da paylaştı.Gazeteci Ahmet Hakan: CHP tabanından zılgıt yediTanju Özcan'ın CHP tabanından da tepki gördüğünü bugünkü yazısında dile getiren Ahmet Hakan durumu şu şekilde özetledi:
Gazeteci Ahmet Hakan Tanju Özcan ile Ali Koç arasındaki gerginliği bugün köşesine taşıdı.
Tanju Özcan ile Ali Koç arasında ne oldu?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Fuarı’ndan satın aldığı aslan heykelini X hesabından paylaşıp Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a gönderme yapmıştı.
Bunun üzerine Ali Koç’un kendisini aradığını dün (22 Ağustos Cuma) X hesabından paylaşan Tanju Özcan, “Parasından aldığı cesaretle Ali Koç bana had bildirmeye kalktı, tabi ki ağzının payını aldı” ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonra X hesabından yeni paylaşım yapan Özcan, söylediklerinin farklı yerlere çekildiğini savunarak Fenerbahçe’den özür diledi. Özcan, geçmiş dönemde Meclis’te yaptığı Fenerbahçe ile ilgili bir konuşmayı da paylaştı.
Gazeteci Ahmet Hakan: CHP tabanından zılgıt yedi
Tanju Özcan'ın CHP tabanından da tepki gördüğünü bugünkü yazısında dile getiren Ahmet Hakan durumu şu şekilde özetledi
:
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu zamana kadar hep taraftarlarından alkış alacağı türde yaramazlıklar yapıyordu.İlk kez bu çerçevenin dışına çıktı. Ve aldı başına belayı. Durup dururken Ali Koç’a sardı.- Fenerbahçe’den Boluspor’a futbolcu istemeler.- Bunu yaparken “aslan heykeli” ile mavralar çevirmeler. - Vehbi Koç adını taşıyan mahallenin ismini değiştirmekle tehdit etmeler. Falan. Bunları yapınca başına şunlar geldi Tanju Özcan’ın: Önce CHP tabanından zılgıt yedi, “başkan ortalık yanıyor, sen neyle uğraşıyorsun” diye. Sonra Fenerbahçe taraftarları, “Bu işlerin şakası olmaz” diye bastılar azarı. En sonunda da Ali Koç, telefon edip verdi ayarı. Tanju Özcan da ayarlara, azarlara, zılgıtlara daha fazla dayanamayarak... Dün bir özür paylaşımıyla olayı toparlamaya çalıştı.