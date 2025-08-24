https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/ahmet-hakan-ali-koc-telefon-edip-verdi-ayari-tanju-ozcan-da-bir-ozur-paylasimiyla-toparlamaya-1098793120.html

Ahmet Hakan: Ali Koç telefon edip verdi ayarı, Tanju Özcan da bir özür paylaşımıyla toparlamaya çalıştı

Gazeteci Ahmet Hakan Bolu Belediye Tanju Özcan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki polemiği değerlendirdi. Özcan'a ilişkin "bu zamana kadar hep... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

Gazeteci Ahmet Hakan Tanju Özcan ile Ali Koç arasındaki gerginliği bugün köşesine taşıdı.Tanju Özcan ile Ali Koç arasında ne oldu?Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Fuarı’ndan satın aldığı aslan heykelini X hesabından paylaşıp Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a gönderme yapmıştı. Bunun üzerine Ali Koç’un kendisini aradığını dün (22 Ağustos Cuma) X hesabından paylaşan Tanju Özcan, “Parasından aldığı cesaretle Ali Koç bana had bildirmeye kalktı, tabi ki ağzının payını aldı” ifadelerini kullanmıştı.Tanju Özcan'dan özürDaha sonra X hesabından yeni paylaşım yapan Özcan, söylediklerinin farklı yerlere çekildiğini savunarak Fenerbahçe’den özür diledi. Özcan, geçmiş dönemde Meclis’te yaptığı Fenerbahçe ile ilgili bir konuşmayı da paylaştı.Gazeteci Ahmet Hakan: CHP tabanından zılgıt yediTanju Özcan'ın CHP tabanından da tepki gördüğünü bugünkü yazısında dile getiren Ahmet Hakan durumu şu şekilde özetledi:

