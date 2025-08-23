https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/afad-acikladi-balikesir-sindirgida-41-buyuklugunde-deprem-1098786316.html

AFAD açıkladı: Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 23 Ağustos 2025 günü saat 14.16’da 4.1 büyüklüğünde deprem... 23.08.2025, Sputnik Türkiye

AFAD’ın aktardığı bilgilere göre, deprem Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli olarak kaydedildi. 39.1717 enlem ve 28.2594 boylamında, yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.1 MW olarak ölçüldü.İlk belirlemelere göre olumsuzluk yokDeprem çevre illerden de hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki ekiplerin saha taramaları sürüyor.Balıkesir ve çevresinde deprem riskiUzmanlar, Balıkesir ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulunuyor. AFAD da vatandaşları resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri konusunda uyardı.

